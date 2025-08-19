La Unidad Gremial del Transporte Urbano, conformada por diversas asociaciones de transporte formal, anunció un paro para el jueves 21 de agosto en rechazo a las extorsiones, ataques a conductores y casos de sicariato que afectan al sector. Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), señaló que se sumarán a la medida de fuerza 460 empresas de Lima y Callao, con más de 20.000 unidades, además del respaldo de otras organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aún no ha emitido un comunicado oficial como en ocasiones anteriores. Sin embargo, informó a La República que los servicios del Metropolitano, corredores complementarios, líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, así como el AeroDirecto, funcionarán con total normalidad. "Todos nuestros servicios funcionan como siempre".

Paro de transportistas: así será el horario del metropolitano, Línea 1 y corredores

El próximo jueves 21 de agosto, los transportistas acatarán un paro de 24 horas en rechazo a la creciente inseguridad. Además, advirtieron que, de persistir la situación, podrían convocar un paro nacional indefinido en septiembre. La movilización iniciará a las 6:00 a.m., partiendo desde distintos puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos Puente Piedra (Panamericana Norte), San Juan de Miraflores (Puente Atocongo), la Carretera Central y la avenida Javier Prado. Posteriormente, los manifestantes se dirigirán hacia el Centro de Lima, donde se prevé que la marcha culmine frente al Congreso de la República.

Ante este paro nacional, muchos ciudadanos se preguntan cómo operarán los servicios de transporte público en Lima. A continuación, se detallan los horarios de los servicios autorizados:

Metropolitano: Operará desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Operará desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. Buses alimentadores: Funcionarán de 5:00 a.m. hasta la media noche.

Funcionarán de 5:00 a.m. hasta la media noche. Corredores complementarios: Desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. Línea 1 del Metro de Lima: Prestará servicio de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Prestará servicio de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. Línea 2 del Metro de Lima: Operará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Operará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. Servicio de AeroDirecto: Funcionará normalmente las 24 horas

¿Qué exigen los gremios de transporte?

Los gremios de transporte urbano formal anunciaron un paro de 24 horas para el jueves 21 de agosto de 2025, en protesta contra la criminalidad y la falta de acciones efectivas del Estado. Entre sus demandas, exigen:

Acción conjunta de todas las autoridades implicadas en seguridad ciudadana, con “liderazgo efectivo de la presidenta de la República y el Ministerio de Economía” para combatir a las bandas criminales.

Mayor dotación de efectivos policiales, fortalecimiento de las áreas de inteligencia y operativas, así como mejor logística y tecnología.

Incorporación de licenciados de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, previa preparación.

Coordinación real entre Congreso, Fiscalía, Poder Judicial, Ministerio del Interior y Policía Nacional, ya que “la labor aislada (…) no es suficiente para combatir a las organizaciones y bandas criminales”.

