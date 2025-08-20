HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Universidades suspenden clases presenciales por Paro de Transportistas: dictarán de manera remota este 21 de agosto

Diferentes universidades anunciaron que suspenderán sus clases presenciales por el paro de transportes este jueves 21 de agosto en Lima y Callao.

Universidades suspenden clases en Lima y Callao.
Universidades suspenden clases en Lima y Callao. | Composición LR

Un nuevo paro de transportistas se realizará este jueves 21 de agosto en las calles de Lima y el Callao. Diversos gremios han convocado a participar de esta movilización por el incremento de extorsiones, amenazas y asesinatos ocurridos en los últimos días a conductores de las distintas líneas de transporte. La jornada de paralización será de 24 horas, según el presidente de ANITRA, Martín Valeriano.

Ante ello, las universidades han dispuesto la suspensión temporal de sus clases presenciales con la finalidad de realizarla de manera remota como medida de prevención. La decisión optada por las instituciones educativas busca proteger a los estudiantes, docentes y personal administrativo frente a los posibles desplazamientos en la ciudad. Estas son las universidades que han confirmado el cambio en la modalidad de estudios.

Universidades que suspenderán clases presenciales por el paro de transportistas este 21 de agosto

Este 19 de agosto, la Universidad Pontificia Católica del Perú (PUCP) anunció el que el jueves 21 las clases de sus estudiantes se realizará de manera remota.

La Universidad del Pacífico también hizo público su comunicado el martes 19 con la finalidad de que su comunidad pueda tomar las precauciones del caso ante posible movilizaciones.

