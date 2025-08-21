HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Colegios en Lima y Callao dieron clases con normalidad pese a paro de transportistas, según Minedu

A pesar del paro de transportistas, Morgan Quero, titular del Ministerio de Educación (Minedu), afirmó que más del 99% de las escuelas brindaron clases presenciales con normalidad.

Para garantizar la seguridad, se implementó un patrullaje policial cerca de colegios. Por su parte, diversas universidades anunciaron clases virtuales.
Para garantizar la seguridad, se implementó un patrullaje policial cerca de colegios. Por su parte, diversas universidades anunciaron clases virtuales. | Foto: composición LR/Andina

Este jueves 21 de agosto en Lima y Callao se desarrolló un paro de transportistas convocado por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), un colectivo que aglomera a empresas de transporte del país los cuales marcharon exigiendo mayor seguridad al gobierno a sabiendas de la ola de criminalidad que se vive en el país.

En ese sentido, debido a la poca afluencia de unidades de transporte en las principales vías del país, algunos colegios, e incluso universidades e instituto, optaron por realizar sus clases de manera remota a fin de proteger a sus alumnos. No obstante, según el Ministerio de Educación (Minedu), las lecciones de enseñanza en Lima Metropolitana y Callao se desarrollaron con "absoluta normalidad".

PUEDES VER: Minedu lanza concurso de Ascenso Docente ETP 2025: qué es, últimos puntajes y cronograma completo

lr.pe

Minedu: más del 99% de colegios ofrecieron clases presenciales en Lima y Callao

De acuerdo con el titular del Minedu, Morgan Quero, "solo un número muy reducido de colegios privados optó por clases virtuales como medida preventiva, lo que no representa ni el 1 % del total de instituciones educativas". Así pues, para Quero dicho logró derivó de la coordinación entre los distintos sectores del gobierno.

En otro momento, el ministro de Educación indicó que como medida preventiva ante posibles contingencias a raíz del paro de transportistas, se dispuso la presencia policial y patrullaje de serenazgo en zonas aledañas a las instituciones educativas para que los estudiantes reciban las clases con seguridad y tranquilidad.

PUEDES VER: Nueva titulación CETPRO de Minedu: oportunidades laborales para escolares de 4to y 5to de secundaria ¿cómo postular?

lr.pe

Paro de transportistas del 21 de agosto: universidades e institutos suspendieron clases presenciales

A raíz de la convocatoria para el paro de transportistas en Lima y Callao, diversas casas de estudio emitieron comunicados anunciando que suspenderían las clases presenciales y en su lugar ofrecerían sesiones remotas a través de plataformas digitales.

  • Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
  • Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
  • Universidad Privada del Norte (UPN)
  • Universidad de Lima (U Lima)
  • Universidad del Pacífico (UP)
  • Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM)
  • Universidad Marcelino Champagnat
  • Universidad Católica Sede Sapientae
  • Instituto Zegel
  • Instituto Carrión
  • Instituto SISE

