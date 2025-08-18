HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Paro de transportistas del 21 de agosto: todo lo que se sabe sobre la marcha contra la ineficiencia del Gobierno ante la inseguridad

De acuerdo con dirigentes de la Unidad Gremial del Transporte Urbano, la protesta está respaldada por alrededor de 449 empresas. Las movilizaciones buscan frenar la ola de extorsiones y sicariatos.

Ante la ola de sicariatos, extorsiones y criminalidad, los gremios de transportistas se alistan para salir a marchar este 21 de agosto. Foto: Composición LR
Ante la ola de sicariatos, extorsiones y criminalidad, los gremios de transportistas se alistan para salir a marchar este 21 de agosto. Foto: Composición LR

De acuerdo con la Unidad Gremial del Transporte Urbano, la cual reúne diferentes gremios de transporte formal en Lima y Callao, se ha programado un paro de transportistas para este jueves 21 de agosto como medida de protesta ante la creciente ola de criminalidad que afecta este sector y muchos otros rubros. Por ello, se ha convocado a una movilización de 24 horas para exigir medidas contra la extorsión y el sicariato.

Al respecto, el gremio anunció que darán mayores detalles en una conferencia de prensa. "Se dará a conocer los motivos de la medida de protesta que se realizará el día jueves 21 de agosto del 2025 de los Transportistas Urbanos formales (...) Con muy a nuestro pesar, nos obliga este Gobierno a salir a las calles a una nueva gesta más de lucha en defensa de la vida", se lee en su reciente comunicado difundido.

Paro de transportistas del 21 de agosto: los gremios que acatarán la movilización

"Efectivamente, habrá paro este jueves 21 de agosto", confirmó Martín Valeriano, quien brindará una conferencia de prensa el próximo martes 19 de agosto representando a la Unidad Gremial del Transporte Urbano. Hasta el momento, la protesta contará con la participación de alrededor de 449 empresas de Lima y Callao, según precisó Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú.

En un informe realizado por La República, Palomino precisó que las empresas de transporte no son las únicas que se ven afectadas por la criminalidad, sino también las concesionarias de vehículos, quienes enfrentan constantes extorsiones que superan sus ingresos económicos. Por ello, el paro de transportistas del 21 de agosto es respaldado por los siguientes gremios:

  • Cámara de Transporte Urbano
  • Consorcio Empresarial del Callao - Conecsa
  • Asociación Metropolitana de Transporte Urbano - AMETUR
  • Corporación de Transporte Urbano de Lima y Callao - CTU
  • Asociación Nacional de Integración de Transportistas - ANITRA
  • Asociación de Transportistas del Servicio Urbano del Perú - ATSUPER
  • Asociación de Operadores del Transporte Urbano del Perú - AOPTUR
  • Asociación de Empresas del Sindicato de Transportistas del Callao

Las exigencias de los gremios de transportistas al Gobierno y las autoridades

Entre los principales reclamos del gremio de transportistas está la inacción del Gobierno frente a la creciente ola de criminalidad en la ciudad. Por ello, denuncian la falta de resultados concretos frente a la inseguridad.

"La indignación crece por las muertes recientes, incluyendo a dos cobradores más que han sido asesinados. Las empresas están pagando sumas exorbitantes en extorsión, lo que afecta directamente el sustento diario de quienes trabajan en esta industria", afirmó Miguel Palomino en un informe realizado por La República. Por ello, estas son las principales exigencias del gremio:

  • Acción conjunta de todas las autoridades implicadas en seguridad ciudadana, con “liderazgo efectivo de la presidenta de la República y el Ministerio de Economía” para combatir el crimen organizado.
  • Mayor dotación de efectivos policiales, fortalecimiento de las áreas de inteligencia y operativas, así como mejor logística y tecnología.
  • Incorporación de licenciados de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional y que cuenten con previa preparación.
  • Coordinación real entre Congreso, Fiscalía, Poder Judicial, Ministerio del Interior y Policía Nacional, ya que “la labor aislada (…) no es suficiente para combatir a las organizaciones y bandas criminales”.

Los puntos de concentración del paro de transportistas del 21 de agosto

El paro de transportistas del 21 de agosto tiene previsto iniciar a las 6 de la mañana y partirá desde distintos puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos está Puente Piedra (Panamericana Norte), San Juan de Miraflores (Puente Atocongo), la Carretera Central y la avenida Javier Prado. Tras ello, los manifestantes se dirigirán hacia el Centro de Lima, en donde se tiene planificada que la marcha culmine en el Congreso de la República.

Los gremios precisaron que su principal objetivo es llegar a un acuerdo con las autoridades a fin de pedir soluciones efectivas para detener a la creciente inseguridad, las extorsiones y el sicariato. A fin de que las movilizaciones cumplan su objetivo, se espera que esta protesta reúna a una cantidad mayor de personas.

