Diversos gremios de transporte formal de Lima y Callao anunciaron un paro de transportistas para el 21 de agosto, en protesta contra la creciente inseguridad que enfrenta el sector a raíz de extorsiones, ataques a conductores y cobro de cupos. De acuerdo con Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), más de 460 empresas se sumarán a la medida.

Ante esta situación, muchos padres de familia muestran preocupación sobre si podrán enviar a sus hijos a los colegios durante la jornada de protesta. La República intentó comunicarse con el Ministerio de Educación (Minedu) y se encuentra a la espera de un pronunciamiento oficial. No obstante, no se descarta que se disponga la suspensión de actividades presenciales, como ocurrió en anteriores paralizaciones de transporte, con el fin de resguardar la seguridad de los estudiantes.

¿Habrá clases este 21 de agosto tras paro de transportistas?

El Ministerio de Educación (Minedu) aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el desarrollo de clases el jueves 21 de agosto. No obstante, al tratarse de un paro de transportistas de 24 horas que solo involucra a Lima y Callao, se espera que en las próximas horas la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) informen a los colegios sobre las medidas a adoptar.

En el caso de las instituciones privadas, cada colegio podrá decidir de manera autónoma las disposiciones necesarias para garantizar la seguridad de sus estudiantes y de la comunidad educativa.

Universidades suspenden clases presenciales por paro de transportistas

Diversas casas de estudio superior anunciaron la suspensión de clases presenciales el 21 de agosto debido al paro de transportistas, reprogramando sus actividades de manera virtual.

Universidad del Pacífico : informó que todas las clases de pregrado, posgrado, la escuela preuniversitaria y los cursos de idiomas se desarrollarán de forma remota. Sin embargo, las instalaciones permanecerán abiertas para quienes requieran usarlas.

: informó que todas las clases de pregrado, posgrado, la escuela preuniversitaria y los cursos de idiomas se desarrollarán de forma remota. Sin embargo, las instalaciones permanecerán abiertas para quienes requieran usarlas. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP): comunicó que las actividades académicas que puedan realizarse a distancia se llevarán a cabo de manera virtual, mientras que las prácticas o sesiones de laboratorio serán reprogramadas. La medida busca reducir riesgos y garantizar condiciones más seguras para la comunidad universitaria.

