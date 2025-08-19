HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Sociedad

¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas? Esto se sabe de colegios en Lima y Callao

Gremios de transporte formal en Lima y Callao anuncian un paro el 21 de agosto por inseguridad y extorsiones. Más de 460 empresas se unirán a la protesta, según ANITRA.

Suspensión de clases presenciales por paro de transportistas
Suspensión de clases presenciales por paro de transportistas | Composición LR | LR/Andina

Diversos gremios de transporte formal de Lima y Callao anunciaron un paro de transportistas para el 21 de agosto, en protesta contra la creciente inseguridad que enfrenta el sector a raíz de extorsiones, ataques a conductores y cobro de cupos. De acuerdo con Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), más de 460 empresas se sumarán a la medida.

Ante esta situación, muchos padres de familia muestran preocupación sobre si podrán enviar a sus hijos a los colegios durante la jornada de protesta. La República intentó comunicarse con el Ministerio de Educación (Minedu) y se encuentra a la espera de un pronunciamiento oficial. No obstante, no se descarta que se disponga la suspensión de actividades presenciales, como ocurrió en anteriores paralizaciones de transporte, con el fin de resguardar la seguridad de los estudiantes.

PUEDES VER: Rápido, Etuchisa y otras líneas no acatarían paro del 21 de agosto porque agravaría extorsiones: "Tenemos que pagar"

lr.pe

¿Habrá clases este 21 de agosto tras paro de transportistas?

El Ministerio de Educación (Minedu) aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el desarrollo de clases el jueves 21 de agosto. No obstante, al tratarse de un paro de transportistas de 24 horas que solo involucra a Lima y Callao, se espera que en las próximas horas la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) informen a los colegios sobre las medidas a adoptar.

En el caso de las instituciones privadas, cada colegio podrá decidir de manera autónoma las disposiciones necesarias para garantizar la seguridad de sus estudiantes y de la comunidad educativa.

PUEDES VER: Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

lr.pe

Universidades suspenden clases presenciales por paro de transportistas

Diversas casas de estudio superior anunciaron la suspensión de clases presenciales el 21 de agosto debido al paro de transportistas, reprogramando sus actividades de manera virtual.

  • Universidad del Pacífico: informó que todas las clases de pregrado, posgrado, la escuela preuniversitaria y los cursos de idiomas se desarrollarán de forma remota. Sin embargo, las instalaciones permanecerán abiertas para quienes requieran usarlas.
  • Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP): comunicó que las actividades académicas que puedan realizarse a distancia se llevarán a cabo de manera virtual, mientras que las prácticas o sesiones de laboratorio serán reprogramadas. La medida busca reducir riesgos y garantizar condiciones más seguras para la comunidad universitaria.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Paro de transportistas del 21 de agosto en Lima y Callao: horarios del Metropolitano, Línea 1, AeroDirecto y corredores

Paro de transportistas del 21 de agosto en Lima y Callao: horarios del Metropolitano, Línea 1, AeroDirecto y corredores

LEER MÁS
Paro de transporte del 21 de agosto en Lima: estos son los gremios que confirmaron su participación y los que no lo acatarán

Paro de transporte del 21 de agosto en Lima: estos son los gremios que confirmaron su participación y los que no lo acatarán

LEER MÁS
Paro de transportistas del 21 de agosto: darán tregua de 30 días al Gobierno y amenazan con paro nacional

Paro de transportistas del 21 de agosto: darán tregua de 30 días al Gobierno y amenazan con paro nacional

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

LEER MÁS
Luis León Rupp, el millonario peruano que fue dueño del Gran Hotel Bolívar a los 34 años y se casó con Patricia Chirinos

Luis León Rupp, el millonario peruano que fue dueño del Gran Hotel Bolívar a los 34 años y se casó con Patricia Chirinos

LEER MÁS
Paralización de transporte amenaza con interrumpir servicio por 24 horas este jueves

Paralización de transporte amenaza con interrumpir servicio por 24 horas este jueves

LEER MÁS
Abogado de Carlos Hualpa confirma que ataque a Eyvi Ágreda fue premeditado: "Él me dijo 'le voy a contar con detalles'"

Abogado de Carlos Hualpa confirma que ataque a Eyvi Ágreda fue premeditado: "Él me dijo 'le voy a contar con detalles'"

LEER MÁS
Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

LEER MÁS
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Al fondo hay sitio' en vivo arrasa en rating contra el estreno de ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos hicieron?

La libra, histórica unidad de medición clave en la Antigua Roma: es utilizada en Estados Unidos y Reino Unido

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Sociedad

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

MTC brindará mayores beneficios en la licencia a conductores con un buen historial de manejo: los cambios al Reglamento

Paro de transporte del 21 de agosto en Lima: estos son los gremios que confirmaron su participación y los que no lo acatarán

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota