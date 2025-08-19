HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Paro de transporte del 21 de agosto en Lima: estos son los gremios que confirmaron su participación

Los gremios de Lima y Callao convocaron a un paro de transportistas para este jueves durante 24 horas. A través de esa medida, buscan protestar en contra de las crecientes extorsiones que viene sufriendo el sector y otros rubros

Anuncian paro de transportistas para Lima y Callao este 21 de agosto, pero no todos los gremios participarán
Anuncian paro de transportistas para Lima y Callao este 21 de agosto, pero no todos los gremios participarán

La Unidad Gremial del Transporte Urbano ha convocado a un paro de transporte con gremios de Lima y Callao para este jueves 21 de agosto. Según indicaron en un comunicado, esta medida responde al incremento en las extorsiones y el sicariato que actualmente afectan el sector y otros rubros. Esta iniciativa, que ya cuenta con el respaldo de varios gremios, durará 24 horas y busca exigir medidas inmediatas y efectivas por parte del Gobierno.

Realizaremos un paro de protesta de 24 horas este jueves 21 de agosto para exigir mayor seguridad y garantías para nuestras vidas. De continuar el Estado evadiendo su responsabilidad, nos veremos obligados a coordinar con otros sectores de la sociedad un paro nacional indefinido en el mes de septiembre”, afirmaron en la publicación.

Mototaxis se unen al paro de trasnportistas de este 21 de agosto.

Mototaxis se unen al paro de trasnportistas de este 21 de agosto. Foto: difusión

¿Qué gremios participarán en el paro de transportistas de este 21 de agosto?

Esta es la lista de gremios que apoyarán el paro de transportistas programado para este 21 de agosto:

  • Cámara de Transporte Urbano
  • Consorcio Empresarial del Callao - Conecsa
  • Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú - CNTC
  • Asociación Metropolitana de Transporte Urbano - AMETUR
  • Corporación de Transporte Urbano de Lima y Callao - CTU
  • Asociación Nacional de Integración de Transportistas - ANITRA
  • Asociación de Transportistas del Servicio Urbano del Perú - ATSUPER
  • Asociación de Operadores del Transporte Urbano del Perú - AOPTUR
  • Asociación de Empresas del Sindicato de Transportistas del Callao
  • Confederación Nacional de Mototaxis del Perú

Alianza Nacional de Transportistas no participará en el paro de este 21 de agosto

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, confirmó, en conversación con La República, que su gremio no participará de la medida impulsada por la Unidad Gremial del Transporte Urbano. Según indicó, no respalda esta lucha y no ha mantenido reunión alguna con los promotores de la movilización, debido a que, según señaló, varios transportistas se encuentran "de lado del Gobierno".

"El 11 no hubo nada. Es algo que no sé qué nombre ponerle. El país está en una situación crítica y no podemos estar con esos pronunciamientos irresponsables (...) Los señores son los que están al lado del Gobierno, que dicen que son los formales. Ellos siguen respaldando, dando tregua al Gobierno", indicó respecto a la convocatoria del11 de agosto, la cual tuvo que ser cancelada.

