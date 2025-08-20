HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Joven chiclayano con puntaje perfecto obtiene el primer puesto de Ingeniería Económica en admisión UNI 2025-II: “El cambio fue brusco”

Con un puntaje de 1559,400, Alexi Leonardo Quispe Bustamante se destacó entre más de 5.000 postulantes y alcanzó el tercer lugar en el cómputo general del examen de admisión UNI 2025-2.

Joven estudiante de Chiclayo obtiene primer puesto en Ingeniería Económica en examen de admisión de la UNI 2025-II
Joven estudiante de Chiclayo obtiene primer puesto en Ingeniería Económica en examen de admisión de la UNI 2025-II | Composición LR | Sebastián Blanco/LR

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) celebró un logro académico histórico. Alexi Leonardo Quispe Bustamante, joven estudiante de Chiclayo, obtuvo el primer puesto en la carrera de Ingeniería Económica durante el examen de admisión 2025-II. En esta edición, más de 5.000 postulantes compitieron por una de las 1.500 vacantes disponibles en las diferentes carreras profesionales.

Con un puntaje sobresaliente de 1559,400, equivalente a la nota 17,326, Alexi se consagró como primero en su carrera de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales y fue reconocido por la UNI al alcanzar además el tercer lugar en el cómputo general de ingresantes.

PUEDES VER: ¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas? Esto se sabe de colegios en Lima y Callao

lr.pe

Dejó Chiclayo para cumplir su sueño de ingresar a la UNI

El camino no fue sencillo. Alexi Quispe decidió viajar desde Chiclayo a Lima para prepararse con mayor exigencia y alcanzar el objetivo que se trazó desde quinto de primaria: ingresar a la UNI.

“Mi preparación empezó siendo autodidacta en Chiclayo. Luego tuve que venir acá a Lima, para poder culminar mi preparación ahí hasta el día de hoy (…) Al principio el cambio fue brusco, pero comprendí que había un motivo detrás de ello, así que tuve que sobrellevarlo y no enfocarme tanto como algo malo, sino como algo bueno para mi futuro”, relató a La República.

PUEDES VER: ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto en Lima y Callao? Esto dicen los distintos gremios de transportistas

lr.pe

El apoyo de sus padres fue clave en su preparación académica

A lo largo de este proceso, el respaldo de su familia fue fundamental. Sus padres estuvieron siempre atentos a su bienestar emocional y lo alentaban constantemente en medio de la exigencia académica.

Alexi recordó que ya había ingresado a la UNI en otra oportunidad, cuando ocupó el cuarto puesto. En esta ocasión, su meta era alcanzar el primer lugar absoluto, pero terminó en el tercer lugar, un logro que valora profundamente: “Fue por ese afán de encontrar ese cómputo general tan ansiado, pero no se logró. Aun así, estoy feliz porque el tercer lugar creo que es muy meritorio”, expresó.

Disciplina y autonomía: el secreto de Alexi para alcanzar un lugar en la UNI

Su madre, emocionada y orgullosa del logro alcanzado por su hijo, destacó que desde pequeño él siempre mostró disciplina y autonomía. “Él siempre se ha preparado solo y yo he sido su brazo derecho emocional detrás de él. Será porque es mi último hijo, pero siempre estoy acompañándolo”, comentó.

Durante la etapa escolar, muchos creían que presionaba mucho a su hijo, recuerda la orgullosa mamá, aunque aclara que en realidad Alexi siempre fue quien se ponía sus propios límites. “Cuando estaba en el colegio me decían que era yo quien le imponía lo que tenía que hacer. Alexi no es tan sociable, y sus profesores pensaban que yo lo reprimía, pero no era así. Toda la vida él ha sido así: se autoexigía y establecía sus propias metas”, relató.

Finalmente, expresó casi entre lágrimas un mensaje cargado de orgullo y gratitud: “Yo felicito mucho a mi hijo, estoy orgullosa de él. Es un excelente hijo”.

Resultados de examen de admisión UNI 2025-II

De las 32 carreras distribuidas en sus 11 facultades, Ingeniería Civil encabeza la lista de mayor demanda con 607 postulantes, seguida por Ingeniería de Sistemas (574) y Arquitectura (423), según datos de la Dirección de Admisión (DIAD).

La lista oficial de ingresantes del examen de admisión 2025-II de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se encuentra disponible en sus plataformas oficiales o a través del siguiente ENLACE. En este proceso, por primera vez, se incorpora la carrera de Urbanismo, orientada a planificar, ordenar y diseñar ciudades y territorios con un enfoque en desarrollo sostenible.

