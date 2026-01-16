HOYSuscripcion LR Focus

Caos en la Línea 1 del Metro de Lima: usuarios reportan largas colas por demoras en la llegada de los trenes

Las largas colas son especialmente evidentes en la estación de Atocongo, según reportan usuarios que usan este medio de transporte.

Línea 1 del Metro de Lima presenta demoras en su servicio
Línea 1 del Metro de Lima presenta demoras en su servicio | Foto: Carlos Félix / La República.

La Línea 1 del Metro de Lima reportó a través de sus redes sociales demoras en su servicio y usuarios comentaron que se presentan largas colas en estaciones como Atocongo. Los trabajadores de este medio de transporte señalan que se encuentran trabajando para normalizar y agilizar la frecuencia de los trenes.

En el comunicado también se lee que lamentan lo que viene ocurriendo y agradecen por la comprensión. Algunos expresan que en la estación La Cultura también hay largas colas. Según comentó la página oficial de Facebook de la Línea 1, al parecer se presentó una incidencia operativa que generó demoras en el servicio. Otros pasajeros indican que en la Estación San Borja va avanzando progresivamente y que hay una ligera mejora.

Noticia en desarrollo

