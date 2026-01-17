➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 17 de enero, según Jhan Sandoval
El horóscopo de Jhan Sandoval trae las predicciones para todos los signos zodiacales este 17 de enero. Descubre lo que el universo tiene preparado para tu amor, trabajo y salud.
- Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este viernes 16 de enero, según Jhan Sandoval
- Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 16 de enero 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado
Este sábado 17 de enero, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Conoce si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.
PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este viernes 16 de enero, según Jhan Sandoval
¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 17 de enero?
Aries
Pensar en acciones contra esa persona por el comportamiento que tuvo contigo solo complicaría la situación que viven y remarcaría mucho más el alejamiento. No te precipites y contrólate.
TE RECOMENDAMOS
¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Tauro
Algo te dice que esa persona ya no es la misma de antes y ahora que surgirá el encuentro que planificaron tendrás la oportunidad de comunicar estas percepciones. Hazlo con calma y te entenderá.
Géminis
Algo te dice que esa persona ya no es la misma de antes y ahora que surgirá el encuentro que planificaron tendrás la oportunidad de comunicar estas percepciones. Hazlo con calma y te entenderá.
Cáncer
Algo te dice que esa persona ya no es la misma de antes y ahora que surgirá el encuentro que planificaron tendrás la oportunidad de comunicar estas percepciones. Hazlo con calma y te entenderá.
Leo
Te sorprenderán las preguntas que hará esa persona sobre tu comportamiento. Esto te hará ver que no pasa por alto ningún detalle y que esa aparente indiferencia era mas un escudo para cuidarse.
Virgo
Tienes que soltar tus responsabilidades y aceptar la invitación de esas amistades para cenar y compartir un momento juntos. Necesitas de un espacio para poder liberarte de tantas tensiones.
Libra
El momento no es el ideal para expresar todo el malestar que sientes. La falta de filtro y el exceso de reproche podría jugar en contra y, finalmente, propiciar alejamientos que no deseas vivir.
Escorpio
Sentirás que esa persona te pone condiciones para continuar con la relación, pero es posible que te resulte inflexible en algunos puntos. No asumas nada que no te brinde calma y tranquilidad.
Sagitario
Ahora eres tú quien no tiene en claro sus sentimientos. No puedes caer en idas y vueltas que lastiman a esa persona que tiene tantas expectativas de una relación. Necesitas reflexionar.
Capricornio
El momento es ideal para acercarte a quien amas y expresarle tus sentimientos sin tantas dudas o inhibiciones. Lo que necesita es sentir realmente el compromiso y amor que le tienes.
Acuario
No pierdas el tiempo esperando comunicaciones de esa persona que, de regresar, sería solo para confundirte y darte la mínima atención. Mantén la distancia y espera mejores oportunidades.
Piscis
Tendrás la tarde liberada de tantas responsabilidades como para dar un paseo o pasar por casa de esa amistad que hace mucho prometiste visitar. Anímate y haz de este día uno muy especial.