Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 17 de enero, según Jhan Sandoval

El horóscopo de Jhan Sandoval trae las predicciones para todos los signos zodiacales este 17 de enero. Descubre lo que el universo tiene preparado para tu amor, trabajo y salud.

Consulta el horóscopo de hoy, sábado 17 de enero. | Foto: Composición LR

Este sábado 17 de enero, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Conoce si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 17 de enero?

Aries

Pensar en acciones contra esa persona por el comportamiento que tuvo contigo solo complicaría la situación que viven y remarcaría mucho más el alejamiento. No te precipites y contrólate.

Tauro

Algo te dice que esa persona ya no es la misma de antes y ahora que surgirá el encuentro que planificaron tendrás la oportunidad de comunicar estas percepciones. Hazlo con calma y te entenderá.

Géminis

Algo te dice que esa persona ya no es la misma de antes y ahora que surgirá el encuentro que planificaron tendrás la oportunidad de comunicar estas percepciones. Hazlo con calma y te entenderá.

Cáncer

Algo te dice que esa persona ya no es la misma de antes y ahora que surgirá el encuentro que planificaron tendrás la oportunidad de comunicar estas percepciones. Hazlo con calma y te entenderá.

Leo

Te sorprenderán las preguntas que hará esa persona sobre tu comportamiento. Esto te hará ver que no pasa por alto ningún detalle y que esa aparente indiferencia era mas un escudo para cuidarse.

Virgo

Tienes que soltar tus responsabilidades y aceptar la invitación de esas amistades para cenar y compartir un momento juntos. Necesitas de un espacio para poder liberarte de tantas tensiones.

Libra

El momento no es el ideal para expresar todo el malestar que sientes. La falta de filtro y el exceso de reproche podría jugar en contra y, finalmente, propiciar alejamientos que no deseas vivir.

Escorpio

Sentirás que esa persona te pone condiciones para continuar con la relación, pero es posible que te resulte inflexible en algunos puntos. No asumas nada que no te brinde calma y tranquilidad.

Sagitario

Ahora eres tú quien no tiene en claro sus sentimientos. No puedes caer en idas y vueltas que lastiman a esa persona que tiene tantas expectativas de una relación. Necesitas reflexionar.

Capricornio

El momento es ideal para acercarte a quien amas y expresarle tus sentimientos sin tantas dudas o inhibiciones. Lo que necesita es sentir realmente el compromiso y amor que le tienes.

Acuario

No pierdas el tiempo esperando comunicaciones de esa persona que, de regresar, sería solo para confundirte y darte la mínima atención. Mantén la distancia y espera mejores oportunidades.   

Piscis

Tendrás la tarde liberada de tantas responsabilidades como para dar un paseo o pasar por casa de esa amistad que hace mucho prometiste visitar. Anímate y haz de este día uno muy especial.

