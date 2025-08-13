HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

El joven peruano llegó desde Villa María del Triunfa para rendir el examen de admisión a la UNI y postular a la carrera de Ingeniería Mecánica.

El joven estudiante llegó tres horas antes a la UNI para no perder su examen de admisión.
El joven estudiante llegó tres horas antes a la UNI para no perder su examen de admisión. | Foto: composición LR/Chisme Universitario

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) comenzó su proceso de admisión 2025-2. Este miércoles 13 de agosto, cerca cinco mil postulantes llegaron al campus para la primera etapa del riguroso examen de admisión. Para no arriesgarse a perder la prueba y evitar temas del tráfico o algún inconveniente, un joven estudiante de Villa María del Triunfo, quien aspira a una vacante a la Ingeniería Mecánica, llegó a las 5:30 a.m. a la sede de la UNI, tres horas antes de la hora establecida.

Según contó el postulante en una entrevista al canal de YouTube Chisme Universitario, esta no sería la primera vez que postula a esta prestigiosa casa de estudios nacional. Sin embargo, solo se habría quedado fuera de alcanzar una vacante por apenas 5 puntos. Ahora, a raíz de esta experiencia, confesó que cambió su método de estudios con el objetivo de esta vez lograr su ingreso a la UNI.

PUEDES VER: Joven de Comas llegó 3 horas antes para rendir su examen de la UNI y redes estallan: "Eso es ser responsable"

lr.pe

¿Cuál es el método de estudios que empleó el joven postulante de la UNI?

Para el joven postulante, no lograr su vacante a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) le dio un golpe de realidad. Esta experiencia lo impulsó a cambiar su método de estudios enfocándose en repasar cada curso durante más horas al día y de manera más profunda.

Además, indicó que en su rutina de estudios aprovechaba sus horas de almuerzo o los trayectos en bus para leer o repasar conceptos clave. "La primera vez era más relajado. Ahora ya no. Me ganó un poco más la confianza porque pensaba que podía ingresar con lo que me enseñaban y ya, pero me dio un golpe de realidad el anterior examen. Reaccioné y me di cuenta de que tenía que dar todo el tiempo que tenía para estudiar (...) Ya comía con un libro en la mano o he venido con uno (leyendo) en el carro", comentó.

¿Cuántos días dura el examen de admisión de la UNI 2025-2?

El examen de admisión Uni 2025-2 es uno de los más esperados por los alumnos que desean ingresar a una carrera de ingeniería en esta prestigiosa casa de estudios del Perú. Este proceso consta de 3 pruebas escritas, cada uno en diferentes días.

En el caso de la especialidad de Arquitectura se realiza un examen más. Este se llevó a cabo el sábado 9 de agosto.

  • Primer examen: miércoles 13 de agosto
  • Segundo examen: viernes 15 de agosto
  • Tercer examen: domingo 17 de agosto
