Estas son las regiones con mayor riesgo de cáncer de piel por radiación UV extrema en Perú, según el Senamhi | Foto: Marco Cotrina / La República.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que durante el verano 2026 varias regiones del país registran niveles de radiación ultravioleta (UV) extremos, una condición que incrementa de manera significativa el riesgo de cáncer de piel y otras afecciones cutáneas. Sin embargo, algunas regiones del Perú presentan una escala mayor, debido a factores como su ubicación geográfica, la altitud y la escasa nubosidad en determinadas zonas.

Regiones más afectadas por la radiación UV

Mientras en la costa, los valores fluctúan alrededor de los 15, en la sierra pueden escalar hasta 19, niveles considerados extremadamente altos, dentro del rango de radiación UV, cuya cifra más alta es el 20.

A nivel regional, Arequipa, Áncash, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura y San Martín lideran la lista de las zonas más peligrosas para exponerse a los rayos solares. En estos departamentos, los niveles superan el índice 13. En las áreas que superan los 2.000 metros sobre el nivel del mar, la exposición se incrementa.

Incluso en días nublados, la radiación puede atravesar la capa de nubes y afectar a la población. Además de causar quemaduras, esta exposición puede generar daños en la piel que, con el tiempo, podrían derivar en cáncer cutáneo, y también aumentar el riesgo de cataratas y otras afecciones oculares.

Medidas de prevención frente a la radiación UV extrema

Wilder Gonzalo Gabino Núñez, dermatólogo del Hospital de Lima Este Vitarte (HLE-V), explicó que la exposición continua a la radiación solar desencadena una respuesta inflamatoria en la piel que progresa por diferentes fases, desde una etapa inicial hasta otra más prolongada. Este proceso puede provocar síntomas como enrojecimiento, sensación de ardor, dolor e incluso la formación de ampollas.

En ese sentido, recomendó mantener una adecuada hidratación, tomar duchas con agua fresca, consumir abundante agua y aplicar paños húmedos en las zonas afectadas.

Según Gabino, la exposición solar acumulada a lo largo del tiempo puede manifestarse en la piel con la aparición de manchas, pérdida de elasticidad y signos de envejecimiento prematuro, y también aumentar, en algunos casos, el riesgo de desarrollar lesiones precancerosas o cáncer de piel en etapas iniciales.

Por ello, recomendó el uso de sombreros de ala ancha que cubran el cuello, las orejas y la nuca, y aplicar bloqueador solar incluso en días nublados.

