San Lorenzo vs Cerro Porteño EN VIVO por Serie Río de La Plata: hora y dónde ver el partido amistoso

Ambos equipos buscan aprovechar este cotejo como parte de su pretemporada, con Cerro Porteño intentando sumar experiencia tras sus recientes amistosos en Uruguay.

Cerro Porteño se enfrenta a San Lorenzo en un atractivo partido. Foto: Jazmin Ceras
Cerro Porteño se mide a San Lorenzo en un partidazo por la tercera jornada de la Serie Río de La Plata 2026, este sábado a las 6:00 pm, en el Estadio Parque Viera de Montevideo. Sin duda, un atractivo duelo para los fanáticos del fútbol sudamericano y lo podrás ver en exclusiva por Disney Plus. Además, La República Deportes contará con el minuto a minuto y cubrirá todas las incidencias del compromiso por pretemporada.

El equipo dirigido por Damián Ayude está aprovechando estos encuentros como parte de su proceso de preparación. Por su parte, los porteños buscan sumar experiencia. El conjunto paraguayo ha disputado recientemente dos amistosos en Uruguay, donde sufrió una derrota ante Huracán, pero logró una victoria previa frente a 3 de Febrero.

¿A qué hora juega Cerro Porteño vs San Lorenzo por la Serie Río de La Plata?

Cerro Porteño parte como favorito ante San Lorenzo en un atractivo partido amistoso. Nadie quiere perderse este cotejo. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados.

  • Perú: 6:00 pm
  • Argentina: 8:00 pm
  • Colombia: 6:00 pm
  • México: 5:00 pm
  • España: 12:00 pm

¿Dónde ver Cerro Porteño vs San Lorenzo por la Serie Río de La Plata?

Los fanáticos del fútbol sudamericano podrán seguir la pretemporada de ambos clubes, en la Serie Río de La Plata , por la plataforma Disney Plus. Asimismo, La República Deportes cubrirá todas las incidencias y el minuto a minuto del atractivo cotejo.

Último duelo entre Cerro Porteño y San Lorenzo

El más reciente enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar el 31 de julio de 2019, en el marco de la CONMEBOL Libertadores. En esa ocasión, el club paraguayo se impuso 2-1 en el partido de vuelta de los octavos de final, gracias a los goles de Óscar Ruiz y Joaquín Larrivey. Adam Bareiro descontó para el Cuervo, que había logrado un empate sin goles en el encuentro de ida.

Posibles alineaciones de Cerro Porteño y San Lorenzo

  • San Lorenzo: Gill, Báez, Hernández, Romaña, Herrera, Tripichio, Perruzzi, Ladstatter, Gulli, Cerutti, Cuello.
  • Cerro Porteño: Martín Arias, Riveros, Pérez, Velázquez, Domínguez, Aliseda, Giménez, Morel, Domínguez, Araújo, Iturbe.

Huracán goleó 4-0 a Huracán en partido disputado por el torneo Serie Río de La Plata

¡Cerro Porteño es el campeón! El Ciclón logró su título 35 tras 4 años de sequia en Paraguay

Cerro Porteño derrotó 2-1 a Nacional por el clásico de Barrio Obrero en el Torneo Clausura de Paraguay

