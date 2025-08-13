HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Joven pierde su examen de admisión a la UNI por llegar 12 minutos tarde: "Se equivocó de puerta"

Pese a que intentó hablar con el personal administrativo de la universidad, la joven postulante a la carrera de Ingeniería Textil no logró ingresar al campus para rendir el examen de admisión UNI 2025-II.

La estudiante no logró ingresar al campus de la UNI, perdiéndose la primera prueba del examen de admisión.
La estudiante no logró ingresar al campus de la UNI, perdiéndose la primera prueba del examen de admisión. | Foto: composición LR/TikTok/@c_juventudcientifica/@academiacemta

Durante la primera fecha del examen de admisión 2025-II de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una joven postulante atravesó un momento difícil al llegar tarde a rendir su prueba. La estudiante, quien postulaba a la carrera de Ingeniería Textil, se presentó al campus 12 minutos después de la hora estipulada para el cierre de puertas.

Al llegar al lugar y pedirle al agente de seguridad que le permitiera acercarse a la universidad, se dio cuenta de que había cometido un error: su ingreso era por la puerta 3. Tras la insistencia de los padres de familia y asistentes, la joven logró conversar con uno de los representantes de la UNI para intentar ingresar al campus y así rendir su examen de admisión.

PUEDES VER: Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

"La chica se equivocó de puerta, vamos a ver si la dejan ingresar, pero ya de por sí es tarde", se escucha decir en el canal de YouTube Chisme Universitario.

Postulante perdió su examen de admisión de la UNI

Luego de varios minutos de espera y tras conversar con personal administrativo, la joven estudiante no logró ingresar al campus, perdiendo así su primera prueba del examen de admisión. Junto a ella, otro postulante de la carrera de Ingeniería Industrial, tampoco fue admitido en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Ambos estudiantes tuvieron que abandonar el campus universitario. Sin embargo, este hecho causó sorpresa entre los presentes, ya que, según las imágenes compartidas en redes sociales, otros postulantes logran ingresar a rendir su examen pese a haber llegado después de la hora establecida.

