Precio del dólar en Perú HOY, sábado 17 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
- Yape presenta plantillas para pedir yapeos en tu cumpleaños: conoce cómo puedes usarlas fácilmente
- Fitch retira calificación a Petroperú y trabajadores denuncian un quiebre inducido desde el Gobierno
Precio del dólar en Perú HOY, sábado 17 de enero. | Foto: Composición LR
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 17 de enero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,370 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 17 de enero?
BCP
- Compra: S/3,3220
- Venta: S/3,3960
Banco de la Nación
- Compra: S/3.300
- Venta: S/3.410
BBVA
- Compra: S/3.285
- Venta: S/3.439
Scotiabank
- Compra: S/3.320
- Venta: S/3.448