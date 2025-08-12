HOYSuscripcion LR Focus

Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Sociedad

La carrera de ingeniería de la UNI con convenios con la NASA, China y Rusia: sueldos superarían los S/6.000 para recién egresados

El decano Tito Vilchez indicó que la UNI, que realizará su examen de admisión 2025-II, tiene convenios con entidades como la NASA y otros países para formar ingenieros con alta proyección laboral.

UNI anuncia examen de admisión 2025-II con vacantes para Ingeniería Aeroespacial
Composición LR | Andina/LR

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se prepara para su examen de admisión 2025-II, que se realizará los días 13, 15 y 17 de agosto. Entre las carreras más recientes e innovadoras está Ingeniería Aeroespacial, que ofrecerá aproximadamente 30 vacantes para el presente año académico, ante una demanda estimada de 250 postulantes.

Esta carrera tiene una duración de cinco años y brinda especializaciones en áreas como transporte espacial, habitabilidad lunar, ciberseguridad y defensa espacial. Los estudiantes cursan asignaturas como mecánica de fluidos, termodinámica, ciencia de materiales y una introducción a la ingeniería aeroespacial.

PUEDES VER: Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

lr.pe

Ingeniería Aeroespacial en la UNI: convenios internacionales y sueldos que superan los S/6.000

El decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Tito Vilchez, resaltó que la UNI mantiene convenios con prestigiosas universidades y entidades internacionales, incluyendo Francia, Rusia, China, Brasil, Estados Unidos y la NASA. “La UNI tiene convenios con Estados Unidos y la embajada de EE.UU. está promoviendo la participación de los estudiantes, nuestra facultad están viajando y participando en algunos proyectos (...) han venido especialistas, como Bill Nelson, director de la NASA este año y una cosmonauta norteamericana”.

En cuanto a la inserción laboral, Vilchez señaló que los egresados encuentran oportunidades tanto en el país como en el extranjero, laborando en sectores como el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la Agencia Espacial del Perú (Conida), y bases aéreas en Cusco y Talara. En el extranjero, trabajan en países como Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Rusia y China. “Los egresados en la carrera de ingeniería aeroespacial dentro del mercado laboral están en un promedio de 6.000 soles como mínimo”, precisó.

PUEDES VER: Gremios convocan paro de transportistas el 21 de agosto: “(Queremos) exigir garantías para nuestras vidas”

lr.pe

Aunque en Perú la empleabilidad en esta carrera aún es baja, el mercado aeronáutico local ofrece un salario mínimo de S/3.000, por lo que se proyecta que el sector aeroespacial alcance niveles salariales superiores debido a sus mayores exigencias, según las estimaciones de Vilchez.

Para quienes buscan oportunidades fuera del país, los sueldos son muy atractivos. Según la consultora internacional TerraTern, los recién egresados pueden ganar entre US$80.000 y US$90.000 anuales. Con 5 a 10 años de experiencia, los ingresos suben hasta US$130.000, y para quienes superan la década de trayectoria, las remuneraciones oscilan entre US$140.000 y US$170.000 anuales, equivalentes a un ingreso mensual de S/43.000 a S/52.000, especialmente en empresas privadas, contratistas gubernamentales o proyectos de la NASA, SpaceX y Blue Origin.

Perú se convierte en base estratégica para lanzamiento de la NASA

Perú se ha convertido en un punto clave para la NASA tras firmar un acuerdo con la Agencia Espacial Peruana (CONIDA) para realizar lanzamientos de cohetes sonda desde Punta Lobos, en Pucusana. Esta ubicación privilegiada, situada en el ecuador magnético de la Tierra, permite estudiar fenómenos que afectan el campo magnético terrestre, un elemento fundamental para comprender el clima espacial y proteger tecnologías sensibles a estas variaciones.

Vilchez explicó que “la NASA ya ha proyectado para el 2028 aproximadamente o 29, o sea, la construcción de la plataforma de lanzamiento en la Tierra en el punto”. Esta nueva infraestructura facilitará el desarrollo de vuelos espaciales y brindará oportunidades de prácticas profesionales a los estudiantes peruanos.

Además, destacó que los alumnos de los primeros ciclos ya realizan prácticas en la base aérea de Pucusana y trabajan con PerúSAT-1, el satélite de observación terrestre operado por CONIDA que orbita la Tierra y recopila datos para sectores como la agricultura y la minería. En sus palabras, “los estudiantes están haciendo prácticamente una práctica directa en una situación real que sucede en el mundo”. La colaboración entre la NASA, la Fuerza Aérea del Perú (FAP), CONIDA y la UNI busca formar profesionales capacitados para enfrentar los desafíos que plantea el cambio climático y la evolución tecnológica en el futuro.

¿Qué necesitas para el Examen de Admisión UNI 2025-2? Documentos obligatorios y objetos prohibidos

