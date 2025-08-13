UNI inicia examen de admisión 2025-II con más de 5.000 postulantes | Composición LR | UNI

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) inició el miércoles 13 de agosto la primera jornada de su examen de admisión 2025-II, correspondiente a las áreas de aptitud académica y humanidades. Este proceso representa una oportunidad clave para los más de 5.000 postulantes que compiten por una de las 1.500 vacantes disponibles en las distintas carreras profesionales que ofrece la casa de estudios.

De las 32 carreras distribuidas en sus 11 facultades, Ingeniería Civil encabeza la lista de mayor demanda con 607 postulantes, seguida por Ingeniería de Sistemas (574) y Arquitectura (423), según datos de la Dirección de Admisión (DIAD). Las siguientes evaluaciones corresponden a las áreas de matemáticas, este viernes 15, y física y química, el domingo 17.

Resultados examen UNI 2025-II: consulta si obtuviste una vacante

La lista oficial de ingresantes del examen de admisión 2025-II de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se publicará al día siguiente de cada evaluación en sus plataformas oficiales. Para consultar los resultados, sigue estos pasos:

Paso 1: accede al sitio web de Admisiones UNI 2025-2 o utiliza el acceso directo haciendo clic en el siguiente vínculo: https://admision.uni.edu.pe/

Paso 2: elige la alternativa que mencione 'Resultados de Aptitud Académica y Humanidades' cuando los resultados sean publicados.

Paso 3: busca el nombre o código de postulante en la lista oficial

En el proceso de admisión 2025-II se incluye, por primera vez, la carrera profesional de Urbanismo, orientada a planificar, ordenar y diseñar ciudades y territorios con enfoque en el desarrollo sostenible.

Examen de admisión bajo vigilancia con más de 100 cámaras

Para garantizar la transparencia y seguridad, la UNI implementó un sistema de monitoreo en tiempo real con 128 cámaras distribuidas en aulas, entradas y puntos estratégicos del campus, supervisadas por docentes y personal administrativo.

El ingeniero Marcos Barrera explicó que este sistema, en funcionamiento desde hace cuatro años, permite identificar irregularidades o intentos de plagio durante la prueba. Además, los equipos de monitoreo local coordinan con el centro principal para asegurar el cumplimiento de los protocolos y mantener la exigencia académica de uno de los exámenes más difíciles del país.

¿Cómo será el examen de admisión UNI 2025-II?

El examen de admisión de la UNI se lleva a cabo de manera presencial y se desarrolla en tres fechas distintas: miércoles 13, viernes 15, y el domingo 17. Conocido por su dificultad, este proceso busca seleccionar a los mejores postulantes a través de pruebas especializadas en diversas áreas del conocimiento.

Los aspirantes deben rendir exámenes en seis categorías clave: Aptitud Vocacional, Aptitud Académica, Humanidades, Matemática, Química y Física. Cada evaluación mide el nivel de preparación y habilidades de los postulantes, para asegurar que solo los más capacitados accedan a esta prestigiosa casa de estudios.

