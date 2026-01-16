HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alianza Lima vs Atenea EN VIVO: hora y canal del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026

Las 'blanquiazules' se miden ante Atenea en una nueva jornada por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2026.

Alianza Lima y Atenea se enfrentan en una nueva jornada por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2026. Foto: Composición LR
Alianza Lima y Atenea se enfrentan en una nueva jornada por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2026. Foto: Composición LR

Dos equipos con buen presente en el campeonato. Alianza Lima y Atenea se enfrentan por la segunda fecha de la fase de ganadores en la Liga Peruana de Vóley. Este cotejo será uno de los más atractivos que se desarrollarán este sábado 17 de enero en el Coliseo de Villa El Salvador.

Las 'blanquiazules' buscarán ganar para acercarse al primer lugar de la tabla, que tiene a Universitario y San Martín como líderes. Por otro lado, Atenea se encuentra en un buen momento en la Liga Peruana de Vóley, ganando cómodamente su último partido y ubicándose en la cuarta posición del campeonato.

PUEDES VER: Grupo de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: rivales de las blanquiazules en el torneo

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Atenea?

El partido entre Alianza Lima vs Atenea se podrá presenciar desde las 5.00 p.m. (hora peruana). Esta es la programación de horarios para los países del continente:

  • Colombia: 5.00 p.m.
  • Ecuador: 5.00 p.m.
  • Bolivia: 6.00 p.m.
  • Venezuela: 6.00 p.m.
  • Chile: 7.00 p.m.
  • Paraguay: 7.00 p.m.
  • Argentina: 7.00 p.m.
  • Uruguay: 7.00 p.m.
  • Brasil: 7.00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Atenea?

Alianza Lima vs Atenea llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). Podrás disfrutarlo por señal abierta, página web y por su propia aplicación. De igual forma, La República Deportes te brindará el minuto a minuto del encuentro para que no te pierdas ningún detalle.

Historial de Alianza Lima vs Atenea

Estos son los últimos encuentros entre Alianza Lima y Atenea por el campeonato peruano.

  • Alianza Lima 3-0 Deportivo Soan | 30.11.25
  • Atenea 0-3 Alianza Lima | 16.03.25

PUEDES VER: Cenaida Uribe cuestiona a la FPV tras polémica de Alianza Lima y Universitario en Liga Peruana de Vóley: "No se dio derecho a réplica"

lr.pe

Pronóstico de Alianza Lima vs Atenea

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre Atenea.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,11), gana Atenea (5,68)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,12), gana Deportivo Soan (5,66)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,10), gana Deportivo Soan (5,70)

Entradas para Alianza Lima vs Atenea

Las entradas para presenciar los partidos por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley se pueden conseguir a través de la página web de Joinnus. Estos son los precios para asistir al evento:

  • Norte: 30 soles
  • Sur: 30 soles
  • Oriente: 40 soles
  • Occidente: 50 soles
  • General: 20 soles.

Partidos del día 17 de enero en la Liga Peruana de Vóley

  • Rebaza Acosta vs Deportivo Soan | 2.45 p.m.
  • Alianza Lima vs Atenea | 5.00 p.m.
  • San Martín vs Regatas Lima | 7.00 p.m.

Tabla de posiciones de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley

Pos.ClubPJPGPPSetsRatioPts
1Universitario1211135:81,3133
2San Martín1211135:131,2032
3Alianza Lima1210231:101,1830
4Atenea127523:220,9920
5Regatas Lima127526:211,0518
6Circolo126625:250,9919
7Géminis126622:220.9717
8Rebaza Acosta124820:280,9613
9Olva Latino124815:300,899
10Deportivo Soan1221017:300,8710
