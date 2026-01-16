Alianza Lima vs Atenea EN VIVO: hora y canal del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima y Atenea se enfrentan en una nueva jornada por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2026. Foto: Composición LR

Alianza Lima y Atenea se enfrentan en una nueva jornada por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2026. Foto: Composición LR

Dos equipos con buen presente en el campeonato. Alianza Lima y Atenea se enfrentan por la segunda fecha de la fase de ganadores en la Liga Peruana de Vóley. Este cotejo será uno de los más atractivos que se desarrollarán este sábado 17 de enero en el Coliseo de Villa El Salvador.

Las 'blanquiazules' buscarán ganar para acercarse al primer lugar de la tabla, que tiene a Universitario y San Martín como líderes. Por otro lado, Atenea se encuentra en un buen momento en la Liga Peruana de Vóley, ganando cómodamente su último partido y ubicándose en la cuarta posición del campeonato.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Atenea?

El partido entre Alianza Lima vs Atenea se podrá presenciar desde las 5.00 p.m. (hora peruana). Esta es la programación de horarios para los países del continente:

Colombia: 5.00 p.m.

Ecuador: 5.00 p.m.

Bolivia: 6.00 p.m.

Venezuela: 6.00 p.m.

Chile: 7.00 p.m.

Paraguay: 7.00 p.m.

Argentina: 7.00 p.m.

Uruguay: 7.00 p.m.

Brasil: 7.00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Atenea?

Alianza Lima vs Atenea llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). Podrás disfrutarlo por señal abierta, página web y por su propia aplicación. De igual forma, La República Deportes te brindará el minuto a minuto del encuentro para que no te pierdas ningún detalle.

Historial de Alianza Lima vs Atenea

Estos son los últimos encuentros entre Alianza Lima y Atenea por el campeonato peruano.

Alianza Lima 3-0 Deportivo Soan | 30.11.25

Atenea 0-3 Alianza Lima | 16.03.25

Pronóstico de Alianza Lima vs Atenea

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre Atenea.

Betsson: gana Alianza Lima (1,11), gana Atenea (5,68)

1XBet: gana Alianza Lima (1,12), gana Deportivo Soan (5,66)

Doradobet: gana Alianza Lima (1,10), gana Deportivo Soan (5,70)

Entradas para Alianza Lima vs Atenea

Las entradas para presenciar los partidos por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley se pueden conseguir a través de la página web de Joinnus. Estos son los precios para asistir al evento:

Norte: 30 soles

Sur: 30 soles

Oriente: 40 soles

Occidente: 50 soles

General: 20 soles.

Partidos del día 17 de enero en la Liga Peruana de Vóley

Rebaza Acosta vs Deportivo Soan | 2.45 p.m.

Alianza Lima vs Atenea | 5.00 p.m.

San Martín vs Regatas Lima | 7.00 p.m.

Tabla de posiciones de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley