Rubén Alejandro Quevedo Nole, de 33 años, murió luego de ser brutalmente golpeado por dos ciudadanos extranjeros en el centro poblado de Mallaritos, en Sullana, región Piura. El ataque ocurrió el pasado domingo 11 de enero, cuando la víctima ya estaba en su tierra natal luego de viajar desde Lima para reencontrarse con su familia por las festividades.

De acuerdo con información preliminar, el padre de familia fue atacado con palos y piedras dentro de su vivienda durante una gresca cuyas causas aún no han sido esclarecidas. Pese a que vecinos y familiares intentaron auxiliarlo, las graves lesiones en la cabeza obligaron a su traslado al hospital de Sullana, donde permaneció internado y falleció al día siguiente a causa de una hemorragia cerebral.

La tía de la víctima cuestionó la actuación policial tras el ataque. “Le han golpeado el cerebro a mi sobrino. Llegó la policía, pero no hicieron nada. Estas son las consecuencias y le dio derrame cerebral. Nosotros queremos justicia”, declaró.

Familia protesta por justicia y ofrece recompensa de S/15.000

Los presuntos responsables fueron identificados como Manuel Ángel Alvarado Gonzáles (24) y Noel Alexander Carneiro Malaver (25), ambos de nacionalidad venezolana. Testigos señalaron que ellos atacaron a Rubén dentro de su vivienda y luego huyeron con rumbo desconocido. “Están prófugos”, afirmó su hermana.

Familia ofrece recompensa por información de sospechosos. Foto: difusión.

Rubén Quevedo era padre de familia de una adolescente de 15 años y trabajaba en una empresa de telefonía en Lima. Su muerte ha generado indignación entre familiares, vecinos y amigos, quienes exigen celeridad en las investigaciones.

Tras el velorio, pobladores y familiares realizaron una protesta en la carretera Panamericana Norte, donde bloquearon temporalmente la vía con quema de llantas, piedras y carteles para exigir justicia y la captura de los responsables. Asimismo, los parientes del occiso ofrecieron una recompensa de S/15.000 a quien brinde información que permita ubicar a los implicados y ponerlos a disposición de las autoridades.