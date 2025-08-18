La Policía detiene a dos peruanos y un argentino de 'Los terribles de Pasamayo' por robo de camión con mercadería. | Foto: Composición LR/Facebook/Radio Nacional

La Policía detiene a dos peruanos y un argentino de 'Los terribles de Pasamayo' por robo de camión con mercadería. | Foto: Composición LR/Facebook/Radio Nacional

En una rápida acción de la Policía, agentes de la División de Protección de Carreteras (Divprcar) lograron desarticular parte de la banda conocida como ‘Los terribles de Pasamayo’. El grupo había interceptado un camión cargado con productos de limpieza a la altura del kilómetro 19 de la Panamericana Norte, en el tramo de Pasamayo, en la región Lima Provincias.

El vehículo, con aproximadamente 30 toneladas de mercadería, fue reportado como robado durante la madrugada. Cuatro horas después, gracias a un operativo de búsqueda, la unidad fue ubicada en el kilómetro 82 de la misma vía, en jurisdicción de Chancay, provincia de Huaral.

La Policía detiene a los presuntos delincuentes en Chancay y rescatan el camión para devolvérselo al dueño. Foto: Diario Sin Fronteras

Detenidos tras el operativo policial en Chancay

Durante la intervención, la Policía capturó a tres personas vinculadas al robo: dos ciudadanos peruanos y un argentino. Los agentes informaron que todos fueron puestos a disposición de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huaral para las diligencias correspondientes.

El coronel PNP Alberto Laureano Espíritu, jefe de la Divprcar, destacó la coordinación del personal a cargo, lo que permitió recuperar el cargamento en poco tiempo y sin mayores incidentes.

Recuperación de la mercadería sustraída

El camión y la carga valorizada en 100 mil soles fueron devueltos a los propietarios, quienes realizaron la denuncia formal en la comisaría del sector. La Policía Nacional resaltó que este tipo de golpes al crimen organizado refuerzan la seguridad en la red vial, una zona crítica para el transporte de carga en el país.

Las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a más integrantes de la organización criminal y determinar su responsabilidad en otros robos ocurridos en la zona.