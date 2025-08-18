HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     
Sociedad

Policía captura a dos peruanos de ‘Los terribles de Pasamayo’ tras robo de camión valorizado en S/100.000

La PNP detuvo en Chancay a dos peruanos y un argentino de ‘Los terribles de Pasamayo’, quienes son implicados del robo. La unidad fue devuelta a sus propietarios tras operativo en la Panamericana Norte

La Policía detiene a dos peruanos y un argentino de 'Los terribles de Pasamayo' por robo de camión con mercadería.
La Policía detiene a dos peruanos y un argentino de 'Los terribles de Pasamayo' por robo de camión con mercadería. | Foto: Composición LR/Facebook/Radio Nacional

En una rápida acción de la Policía, agentes de la División de Protección de Carreteras (Divprcar) lograron desarticular parte de la banda conocida como ‘Los terribles de Pasamayo’. El grupo había interceptado un camión cargado con productos de limpieza a la altura del kilómetro 19 de la Panamericana Norte, en el tramo de Pasamayo, en la región Lima Provincias.

El vehículo, con aproximadamente 30 toneladas de mercadería, fue reportado como robado durante la madrugada. Cuatro horas después, gracias a un operativo de búsqueda, la unidad fue ubicada en el kilómetro 82 de la misma vía, en jurisdicción de Chancay, provincia de Huaral.

La Policía detiene a los presuntos delincuentes en Chancay y rescatan el camión para devolvérselo al dueño. Foto: Diario Sin Fronteras

La Policía detiene a los presuntos delincuentes en Chancay y rescatan el camión para devolvérselo al dueño. Foto: Diario Sin Fronteras

PUEDES VER: ‘Los Pepes’, la facción criminal de ‘Los Pulpos’ que aterroriza Trujillo con extorsiones y explosivos

lr.pe

Detenidos tras el operativo policial en Chancay

Durante la intervención, la Policía capturó a tres personas vinculadas al robo: dos ciudadanos peruanos y un argentino. Los agentes informaron que todos fueron puestos a disposición de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huaral para las diligencias correspondientes.

El coronel PNP Alberto Laureano Espíritu, jefe de la Divprcar, destacó la coordinación del personal a cargo, lo que permitió recuperar el cargamento en poco tiempo y sin mayores incidentes.

PUEDES VER: Capturan a sospechoso en asesinato de Policía en Los Olivos y familia lo increpa en comisaría: "¿Por qué lo mataste?"

lr.pe

Recuperación de la mercadería sustraída

El camión y la carga valorizada en 100 mil soles fueron devueltos a los propietarios, quienes realizaron la denuncia formal en la comisaría del sector. La Policía Nacional resaltó que este tipo de golpes al crimen organizado refuerzan la seguridad en la red vial, una zona crítica para el transporte de carga en el país.

Las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a más integrantes de la organización criminal y determinar su responsabilidad en otros robos ocurridos en la zona.

Notas relacionadas
Impactante hallazgo en San Martín de Porres: cadáver de un hombre encontrado en plena vía pública de la avenida Zarumilla

Impactante hallazgo en San Martín de Porres: cadáver de un hombre encontrado en plena vía pública de la avenida Zarumilla

LEER MÁS
Sentencian con 7 años de reclusión a adolescente por abuso sexual y la muerte de su sobrina en Arequipa

Sentencian con 7 años de reclusión a adolescente por abuso sexual y la muerte de su sobrina en Arequipa

LEER MÁS
Extorsionador detona explosivo en bus en Carabayllo y casi provoca una tragedia: pasajeros se salvan de milagro

Extorsionador detona explosivo en bus en Carabayllo y casi provoca una tragedia: pasajeros se salvan de milagro

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Testimonios sobre la vejez: “Vivo en este cuerpo que no es como era el mío”

Testimonios sobre la vejez: “Vivo en este cuerpo que no es como era el mío”

LEER MÁS
Extorsionadores balean a joven ingeniera que supervisaba una obra en Comas y dejan número de Bolivia: "Comunícate"

Extorsionadores balean a joven ingeniera que supervisaba una obra en Comas y dejan número de Bolivia: "Comunícate"

LEER MÁS
Pareja de peruana hallada muerta en EE. UU. fue liberada y permanece con paradero desconocido tras regresar al Perú

Pareja de peruana hallada muerta en EE. UU. fue liberada y permanece con paradero desconocido tras regresar al Perú

LEER MÁS
Bus de la empresa Roma se estrella contra la estación Santa Rosa de la Línea 1 del Metro de Lima en SJL

Bus de la empresa Roma se estrella contra la estación Santa Rosa de la Línea 1 del Metro de Lima en SJL

LEER MÁS
Resultados de La Tinka de este domingo 17 de agosto: revisa el pozo millonario, los últimos números ganadores y todos los premios

Resultados de La Tinka de este domingo 17 de agosto: revisa el pozo millonario, los últimos números ganadores y todos los premios

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Estamos muertos' temporada 2: cuándo se estrena y todos los detalles de la nueva entrega

Prohíben el paso de ciertos vehículos en el nuevo puente turístico Miraflores-Barranco: conoce cuáles son y desde cuándo

Gasolina subsidiada en Venezuela 2025: revisa el cronograma para surtir el tanque hasta el 25 de agosto

Sociedad

Prohíben el paso de ciertos vehículos en el nuevo puente turístico Miraflores-Barranco: conoce cuáles son y desde cuándo

Temblor en Arequipa HOY: ¿dónde fue el epicentro del último sismo este 18 de agosto, según IGP?

Fiscalizadores golpean y dejan sin dientes a un ambulante durante intervención en Mesa Redonda, Cercado de Lima

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Santa Rosa: Canciller Elmer Schialer y a ministro de Defensa responden ante la Comisión de Relaciones Exteriores

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota