¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?
Sociedad

Temblor de magnitud 4,0 se registró esta mañana en Lima, según IGP

El sismo de hoy registró a 19 kilómetros al norte de Yangas, Canta, en Lima y se produjo a una profundidad de 113 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Un sismo de magnitud 4,0 se registró a las 8.37 horas a 19 kilómetros al norte de Yangas, Canta, en Lima. El temblor de hoy, 17 de agosto, tuvo una profundidad de 113 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

PUEDES VER: Temblor en Perú 15 de agosto: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

¿Dónde fue el epicentro del sismo?

Según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X, el epicentro del temblor de este 3 de agosto se localizó a 19 kilómetros al norte de Yangas, Canta, en Lima.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

PUEDES VER: Áncash: temblor de magnitud 5,5 se sintió en Chimbote, según IGP

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

