HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      
Sociedad

Impactante hallazgo en San Martín de Porres: cadáver de un hombre encontrado en plena vía pública de la avenida Zarumilla

La Policía Nacional aún no identifica al hombre encontrado sin vida en plena vía pública, en San Martín de Porres (SMP). Las autoridades realizan las investigaciones del caso.

Los peritos de criminalística analizaron la evidencia encontrada en la escena del crimen en San Martín de Porres.
Los peritos de criminalística analizaron la evidencia encontrada en la escena del crimen en San Martín de Porres. | Foto: composición LR | Municipalidad de San Martín de Porres

Este domingo 17 de agosto, un hombre de entre 30 y 35 años fue encontrado sin vida en la cuadra 10 de la avenida Zarumilla, en la urbanización El Pedregal, en el distrito de San Martín de Porres (SMP). Ante esta situación, los transeúntes de la zona informaron a la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre el cadáver. Las autoridades llegaron de inmediato y realizaron las diligencias necesarias para que se lleve a cabo el levantamiento del cuerpo hallado.

Tras ello, el personal del Ministerio Público y los efectivos policiales iniciaron las investigaciones acerca de lo sucedido. Ellos pidieron las declaraciones de los testigos. Asimismo, los peritos de criminalística analizaron la evidencia encontrada en la escena del crimen.

PUEDES VER: Acribillan a hombre en restaurante colombiano en SMP: dos personas fueron heridas en balacera

lr.pe

Cadáver fue encontrado en plena vía pública en SMP

De acuerdo con la Policía Nacional, el hombre encontrado en la avenida Zarumilla tiene tez blanca, una estatura de 1.70 y contextura media, además de un tatuaje en el abdomen. Sin embargo, aún no ha sido identificado. Al revisarlo, las autoridades confirmaron que no presentaba signos vitales y mostraba palidez cadavérica.

Asimismo, acordonaron la zona en donde se encontraba tendido el ciudadano, con el fin de evitar que algún curioso se acerque y altere la escena. Tras ello, solicitaron las cámaras de seguridad del distrito.

PUEDES VER: Sicarios matan a balazos a cobrador de bus "Tigrillo" en SMP: empresa es extorsionada desde mayo

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 Opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Surco: hallan a hombre muerto de un disparo en plena Panamericana Sur

Surco: hallan a hombre muerto de un disparo en plena Panamericana Sur

LEER MÁS
Tragedia en Chorrillos: hallan cadáver de hombre apuñalado tras concierto en explanada de playa Agua Dulce

Tragedia en Chorrillos: hallan cadáver de hombre apuñalado tras concierto en explanada de playa Agua Dulce

LEER MÁS
Macabro hallazgo en Ventanilla: encuentran cadáver de un hombre dentro de una maleta en el río Chillón

Macabro hallazgo en Ventanilla: encuentran cadáver de un hombre dentro de una maleta en el río Chillón

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Extorsionador detona explosivo en bus en Carabayllo y casi provoca una tragedia: pasajeros se salvan de milagro

Extorsionador detona explosivo en bus en Carabayllo y casi provoca una tragedia: pasajeros se salvan de milagro

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS
El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

LEER MÁS
Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

LEER MÁS
Hermanos mueren en tragedia de Pasamayito, uno era policía y el otro estudiante: "¿Qué madre va a perder dos hijos en un ratito?"

Hermanos mueren en tragedia de Pasamayito, uno era policía y el otro estudiante: "¿Qué madre va a perder dos hijos en un ratito?"

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de RLA con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de RLA con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Sociedad

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota