Los peritos de criminalística analizaron la evidencia encontrada en la escena del crimen en San Martín de Porres. | Foto: composición LR | Municipalidad de San Martín de Porres

Este domingo 17 de agosto, un hombre de entre 30 y 35 años fue encontrado sin vida en la cuadra 10 de la avenida Zarumilla, en la urbanización El Pedregal, en el distrito de San Martín de Porres (SMP). Ante esta situación, los transeúntes de la zona informaron a la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre el cadáver. Las autoridades llegaron de inmediato y realizaron las diligencias necesarias para que se lleve a cabo el levantamiento del cuerpo hallado.

Tras ello, el personal del Ministerio Público y los efectivos policiales iniciaron las investigaciones acerca de lo sucedido. Ellos pidieron las declaraciones de los testigos. Asimismo, los peritos de criminalística analizaron la evidencia encontrada en la escena del crimen.

Cadáver fue encontrado en plena vía pública en SMP

De acuerdo con la Policía Nacional, el hombre encontrado en la avenida Zarumilla tiene tez blanca, una estatura de 1.70 y contextura media, además de un tatuaje en el abdomen. Sin embargo, aún no ha sido identificado. Al revisarlo, las autoridades confirmaron que no presentaba signos vitales y mostraba palidez cadavérica.

Asimismo, acordonaron la zona en donde se encontraba tendido el ciudadano, con el fin de evitar que algún curioso se acerque y altere la escena. Tras ello, solicitaron las cámaras de seguridad del distrito.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 Opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

