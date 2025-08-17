Impactante hallazgo en San Martín de Porres: cadáver de un hombre encontrado en plena vía pública de la avenida Zarumilla
La Policía Nacional aún no identifica al hombre encontrado sin vida en plena vía pública, en San Martín de Porres (SMP). Las autoridades realizan las investigaciones del caso.
Este domingo 17 de agosto, un hombre de entre 30 y 35 años fue encontrado sin vida en la cuadra 10 de la avenida Zarumilla, en la urbanización El Pedregal, en el distrito de San Martín de Porres (SMP). Ante esta situación, los transeúntes de la zona informaron a la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre el cadáver. Las autoridades llegaron de inmediato y realizaron las diligencias necesarias para que se lleve a cabo el levantamiento del cuerpo hallado.
Tras ello, el personal del Ministerio Público y los efectivos policiales iniciaron las investigaciones acerca de lo sucedido. Ellos pidieron las declaraciones de los testigos. Asimismo, los peritos de criminalística analizaron la evidencia encontrada en la escena del crimen.
Cadáver fue encontrado en plena vía pública en SMP
De acuerdo con la Policía Nacional, el hombre encontrado en la avenida Zarumilla tiene tez blanca, una estatura de 1.70 y contextura media, además de un tatuaje en el abdomen. Sin embargo, aún no ha sido identificado. Al revisarlo, las autoridades confirmaron que no presentaba signos vitales y mostraba palidez cadavérica.
Asimismo, acordonaron la zona en donde se encontraba tendido el ciudadano, con el fin de evitar que algún curioso se acerque y altere la escena. Tras ello, solicitaron las cámaras de seguridad del distrito.
