HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025
PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025     PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025     PSG vs Tottenham EN VIVO por la Supercopa de Europa 2025     
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     
Sociedad

Camión se vuelca tras chocar con bus en la Panamericana Norte: accidente en Ancón deja un herido y caos vehicular

El vehículo, que transportaba piedras para construcción, terminó volcado al borde de la vía. El accidente provocó una fuerte congestión vehicular en la zona, afectando el tránsito por varias horas.

Accidente en Ancón genera caos vehicular en la Panamericana Norte
Accidente en Ancón genera caos vehicular en la Panamericana Norte | difusión

Un aparatoso accidente de tránsito se registró esta mañana en la Panamericana Norte, en dirección de sur a norte, cuando un camión volquete cargado de piedras terminó volcado tras ser cerrado por un bus a la altura del distrito de Ancón. El conductor del camión resultó herido y fue atendido y trasladado a un centro médico de Puente Piedra.

El choque y la volcadura redujeron el paso a un solo carril, generando largas colas de vehículos en la carretera. Conductores reportaron demoras para atravesar la zona, mientras personal policial y de Rutas de Lima empezaron con las diligencias para restablecer el tránsito.

PUEDES VER: Así fue el proceso de chatarreo del Anconero: ocasionaron accidentes y acumulaban una deuda enorme con el Estado, reveló la ATU

lr.pe

Camión termina volcado tras choque en Panamericana Norte

Según información preliminar, dos personas viajaban a bordo del volquete que se desplazaba por el kilómetro 39 de la Panamericana Norte. Por razones aún no esclarecidas, la unidad terminó colisionando con un bus de transporte público, lo que provocó que el camión se volcara y derramara toda su carga de piedra chancada sobre la vía.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y personal de Rutas de Lima, quienes trabajaron durante varios minutos para colocar el volquete en su posición normal y despejar la vía. Aunque la circulación fue restablecida, por el momento la vía se encuentra reducida con conos para garantizar la seguridad mientras se realiza la limpieza del área. Ante la congestión generada por el siniestro, algunos transeúntes optaron por continuar su camino a pie, sorteando los vehículos detenidos en medio del caos vehicular.

PUEDES VER: Menor de 10 años fallece en un accidente de tránsito en la sierra de Piura

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 Opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Combi pierde el control en Independencia y choca contra barandas del Metropolitano: dos jóvenes heridos

Combi pierde el control en Independencia y choca contra barandas del Metropolitano: dos jóvenes heridos

LEER MÁS
Escolar es atropellado cuando salía de su colegio en San Juan de Lurigancho: cámaras grabaron accidente

Escolar es atropellado cuando salía de su colegio en San Juan de Lurigancho: cámaras grabaron accidente

LEER MÁS
Fiscalía inicia investigación contra sereno por muerte de adulta mayor tras ser atropellada en SJL

Fiscalía inicia investigación contra sereno por muerte de adulta mayor tras ser atropellada en SJL

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Asesinan a censista de INEI en Tarapoto, San Martín: un menor entre los sospechosos

Asesinan a censista de INEI en Tarapoto, San Martín: un menor entre los sospechosos

LEER MÁS
Trabajador de restaurante en San Isidro filmaba con celular a mujeres en el baño: fue despedido tras denuncia

Trabajador de restaurante en San Isidro filmaba con celular a mujeres en el baño: fue despedido tras denuncia

LEER MÁS
Docentes marcharán hacia el Congreso el próximo 20 de agosto por aumento de sus pensiones

Docentes marcharán hacia el Congreso el próximo 20 de agosto por aumento de sus pensiones

LEER MÁS
Vía Expresa Sur de RLA generaría tráfico vehicular y separación de calles en Surco, según arquitecto: "Será una nueva avenida Abancay"

Vía Expresa Sur de RLA generaría tráfico vehicular y separación de calles en Surco, según arquitecto: "Será una nueva avenida Abancay"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Presidente de Corte de Arequipa inaugura nuevo local de juzgado de Chorunga

Camión se vuelca tras chocar con bus en la Panamericana Norte: accidente en Ancón deja un herido y caos vehicular

Ruth Benavides Vargas, hermana de Patricia Benavides, será presidenta del JEE del Callao en las elecciones 2026

Sociedad

Combi pierde el control en Independencia y choca contra barandas del Metropolitano: dos jóvenes heridos

Desvíos por el Aniversario de Arequipa: calles cerradas y rutas alternas por paseo del estandarte en la Ciudad Blanca

Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Ruth Benavides Vargas, hermana de Patricia Benavides, será presidenta del JEE del Callao en las elecciones 2026

Rosa María Palacios sobre el precandidato presidencial Quintero: "Payasitos así tenemos aquí, pero amarren a su loco"

Martín Vizcarra: Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra expresidente por presuntas coimas en obras

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota