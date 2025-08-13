Camión se vuelca tras chocar con bus en la Panamericana Norte: accidente en Ancón deja un herido y caos vehicular

Un aparatoso accidente de tránsito se registró esta mañana en la Panamericana Norte, en dirección de sur a norte, cuando un camión volquete cargado de piedras terminó volcado tras ser cerrado por un bus a la altura del distrito de Ancón. El conductor del camión resultó herido y fue atendido y trasladado a un centro médico de Puente Piedra.

El choque y la volcadura redujeron el paso a un solo carril, generando largas colas de vehículos en la carretera. Conductores reportaron demoras para atravesar la zona, mientras personal policial y de Rutas de Lima empezaron con las diligencias para restablecer el tránsito.

Camión termina volcado tras choque en Panamericana Norte

Según información preliminar, dos personas viajaban a bordo del volquete que se desplazaba por el kilómetro 39 de la Panamericana Norte. Por razones aún no esclarecidas, la unidad terminó colisionando con un bus de transporte público, lo que provocó que el camión se volcara y derramara toda su carga de piedra chancada sobre la vía.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y personal de Rutas de Lima, quienes trabajaron durante varios minutos para colocar el volquete en su posición normal y despejar la vía. Aunque la circulación fue restablecida, por el momento la vía se encuentra reducida con conos para garantizar la seguridad mientras se realiza la limpieza del área. Ante la congestión generada por el siniestro, algunos transeúntes optaron por continuar su camino a pie, sorteando los vehículos detenidos en medio del caos vehicular.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 Opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

