‘Los Pepes’, la facción criminal de ‘Los Pulpos’ que aterroriza Trujillo con extorsiones y explosivos

Andy Quispe Cruz, es el líder de ‘Los Pepes’, una facción de ‘Los Pulpos’ que disputa el control de las extorsiones en Trujillo. La PNP le atribuye varios asesinatos, secuestros y robos a la banda criminal.

'Los Pepes' es una facción de la banda criminal 'Los Pulpos' y son presuntamente responsables de la explosión en Trujillo.
La ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, enfrenta una escalada de violencia debido a la guerra entre organizaciones criminales como ‘Los Pepes’, ‘Los Pulpos’ y ‘La Jauría’. Entre estas, ‘Los Pepes’ han ganado notoriedad por su brutalidad y por ser, presuntamente, una facción derivada o escindida de ‘Los Pulpos’, dedicada al control de extorsiones y cobros de cupos en distritos como El Porvenir y Alto Trujillo.

El líder de la banda, identificado como Andy Yofran Quispe Cruz, alias ‘Andy’ o ‘Pepe’, es familiar directo de altos mandos de ‘Los Pulpos’, lo que refuerza la hipótesis de que existe una conexión orgánica entre ambas agrupaciones. Bajo su mando, ‘Los Pepes’ han protagonizado atentados con explosivos, ataques armados y amenazas directas a empresarios y empresas de transporte, generando un clima de inseguridad que las autoridades intentan contener con operativos masivos.

PUEDES VER: Cámaras de seguridad captan preciso momento de la gran explosión en Trujillo que dejó 20 casas afectadas

lr.pe

Las presuntas extorsiones y atentados de 'Los Pepes'

El uso de explosivos es uno de los métodos más temidos de la banda. El 14 de agosto de 2025, una detonación en la avenida Perú destruyó una vivienda, afectó a más de 20 casas y dejó varios heridos. La Policía atribuyó el atentado a ‘Los Pepes de El Porvenir’, quienes habrían dirigido la acción contra Sergio Joel Bolaños Sarmiento, exintegrante de ‘Los Pulpos’ y colaborador de la Fiscalía. En operativos posteriores, se hallaron cartuchos de dinamita Emulnor 3000, evidenciando que el explosivo es parte habitual de su arsenal.

‘Los Pepes’ concentran sus actividades en la extorsión a empresas de transporte, comercios y empresarios locales. Un caso emblemático ocurrió el 1 de agosto de 2025, cuando el gerente de 'Salaverry Express' recibió un arreglo fúnebre y una carta amenazante en su domicilio, exigencia respaldada por un video enviado por WhatsApp. También se reportaron ataques contra la empresa '20 de junio', donde un conductor fue baleado como advertencia.

PUEDES VER: Cambio de objetivos: En Trujillo el crimen organizado quiere tener la ciudad en su puño

lr.pe

Los operativos de la PNP y la captura de miembros de 'Los Pepes'

La Policía Nacional ha intensificado las acciones contra ‘Los Pepes’, logrando la captura de cinco presuntos integrantes implicados en la extorsión a Salaverry Express. Entre los detenidos se encuentran un menor de 17 años, apodado 'Cachaco', y Calet Jeampier Gonzales Cardoso, alias 'Gemelo', responsable de entregar las amenazas fúnebres. También fueron arrestados Carlos David Ferrel Fasabi ('Negrasho'), Ray Aldayr Salvador Reymundo ('Ray') y Luis Alberto Rodríguez Vásquez ('Barny'), todos con roles vinculados al financiamiento y comunicación con el líder.

En otro operativo realizado el 8 de agosto en Poroto, se detuvo a Hugo David Arteaga Ventura, alias 'Gringo', presunto cabecilla de una célula de la banda. La intervención permitió incautar ocho emulsiones explosivas, municiones, teléfonos celulares y recuperar un mototaxi robado. Ante la creciente violencia, el Ministro del Interior, Carlos Malaver, anunció recompensas de hasta 500 mil soles para dar con los líderes de ‘Los Pulpos’ y reforzar la presencia policial en las zonas más afectadas de Trujillo.

