HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cristal vs Melgar EN VIVO por la Liga 1
Cristal vs Melgar EN VIVO por la Liga 1     Cristal vs Melgar EN VIVO por la Liga 1     Cristal vs Melgar EN VIVO por la Liga 1     
Economía

APN da luz verde inicial al megapuerto de Corío con el mismo modelo usado en Chancay

Portentoso. El megaproyecto portuario en Arequipa obtiene su primer visto bueno técnico, bajo el mismo esquema que permitió el desarrollo de Chancay. Tendrá tres años para completar estudios y definir su viabilidad, sin requerir inversión del Estado.

Puerto de Corío. La APN había denegado la VTTP en varias ocasiones por observaciones técnicas.
Puerto de Corío. La APN había denegado la VTTP en varias ocasiones por observaciones técnicas.

Tras levantar 25 observaciones técnicas, La Autoridad Portuaria Nacional (APN) otorgó al Consorcio Hub Corio Megapuerto del Sur la Viabilidad Técnica Temporal Portuaria (VTTP) para el desarrollo del megapuerto de Corío, ubicado en la región Arequipa.

Únete a nuestro canal de política y economía

La autorización fue formalizada el último 8 de agosto mediante la Resolución de Acuerdo de Directorio N.° 0068-2025-APN-DIR. Con un plazo de tres años, permitirá que el consorcio —integrado por Leet Arquitectura Ingeniería & Construcción S.A.C. y Beton Terra Ingenieros S.A.C.— realice estudios de ingeniería, ambientales y de impacto económico para definir la viabilidad definitiva del proyecto. Dicho grupo empresarial presentó el Plan Maestro actualizado el pasado 1 de agosto.

larepublica.pe

PUEDES VER: Municipalidades arrastran más de S/14.000 millones en deudas: Lima a la cabeza

lr.pe

El terminal se ubica en el distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay, y —al igual que el puerto de Chancay— sería financiado íntegramente con capital privado, sin requerir aportes del Estado.

larepublica.pe

Para el abogado especializado en infraestructura Luis Miguel Yrivarren, la Viabilidad Técnica Temporal Portuaria (VTTP) es "el primer paso de un camino que incluye viabilidad definitiva, habilitación para construir y licencia para operar".

PUEDES VER: Estado ofrece préstamos para estudiantes con una tasa de interés de solo 4%, hasta cinco veces menor que en los bancos privados

lr.pe

Según explicó, se trata de un mecanismo alternativo a las Asociaciones Público-Privadas (APP), el mismo que empleó el operador del puerto de Chancay para desarrollar la obra. Con las reformas normativas aprobadas en 2024 y 2025, este modelo permite otorgar derechos de operación de hasta 60 años, con respaldo en tratados de libre comercio y en la legislación nacional, empezando por la Constitución.

Recordemos que el proyecto de Corío había recibido sendas observaciones técnicas en meses anteriores, pero con la reciente aprobación de la APN, se allana el camino para una eventual ejecución. La VTTP se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario y la Política Portuaria Nacional, que buscan ampliar la capacidad logística del país y desconcentrar la actividad marítima del Callao.

La apuesta por este tipo de infraestructura es de suma importancia, sobre todo para un país con una brecha de inversión estimada en US$110.100 millones, equivalente a casi la mitad del producto bruto interno (PBI). "No podemos darnos el lujo de desaprovechar oportunidades ni de ser dogmáticos respecto a una modalidad de contratación", advirtió Yrivarren.

En ese sentido, recordó que el Tribunal Constitucional ya señaló en 2004 que, en materia de procura pública, la eficacia puede requerir procedimientos especiales que optimicen recursos y tiempos.

Si logra superar la etapa de estudios y obtener la habilitación y la licencia correspondientes, el puerto de Corío podría convertirse en un nuevo nodo estratégico para el comercio exterior peruano, complementando la futura operación de Chancay y potenciando la conexión marítima del sur del país con Asia y otros mercados internacionales.

Corío apunta a convertirse en la nueva puerta de entrada al comercio global

El Puerto Corío, en la provincia de Islay, se perfila como uno de los proyectos más importantes para el sur del Perú. Se ubicará en el distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay y su mayor ventaja es la batimetría natural de 28 metros, frente a los 17,9 metros de Chancay, lo que le permitirá recibir buques con calado de hasta 22 metros, incluidos los Ultra Large Container Vessels. Dicha profundidad lo colocaría como uno de los puertos más capaces para recibir grandes embarcaciones.

La capacidad proyectada es de 100 millones de toneladas métricas anuales, más del triple de Chancay (30-35 millones). El terreno total abarca 15.947 hectáreas, de las cuales 1.127 estarán destinadas al puerto y el resto a infraestructura logística, industrial y vial complementaria.

El proyecto será multimodal, integrando transporte marítimo, terrestre, ferroviario y aéreo. Se prevé su conexión con la Carretera Interoceánica, lo que permitirá integrar Brasil y Bolivia con el Pacífico, y se estudia un posible aeropuerto de apoyo.

Actualmente, para llegar al mercado asiático, Brasil recorre una larga ruta por el océano Atlántico, la cual es muy costosa en fletes y tiempo. Para arribar a la cuenca del océano Pacífico tienen que cruzar el Canal de Panamá, llevando lentamente y de a pocos sus mercancías.

En su primera etapa, el megaproyecto demandará una inversión aproximada de US$ 7.140 millones ya que es multimodal y prevé la construcción de tres terminales: terrestre, aérea y ferroviaria , según Proinversión. La modalidad de inversión será privada, sin financiamiento estatal directo. El Megapuerto estará articulado a la red de la carretera interoceánica lo cual permitirá la integración comercial con Brasil, la conexión con la red de carreteras de Bolivia e incrementaría el desarrollo de la macrorregión Sur. 

Inversionistas interesados: ¿China o Estados Unidos?

Hasta mayo de este año no existen inversionistas concretos para el megapuerto de Corío; sin embargo,hay al menos cuatro empresas chinas han manifestado interés en participar. En paralelo, el Gobierno Regional de Arequipa ha impulsado gestiones con la embajada de Estados Unidos en Lima para atraer capitales norteamericanos, e incluso en 2024 el gobernador invitó formalmente a empresarios del país de Donald Trump a sumarse al proyecto.

Es relevante señalar que en la actualidad, Perú cuenta con un total de 62 puertos, de los cuales 45 son marítimos, 11 son fluviales y 6 son lacustres. Entre los más destacados se encuentran los puertos del Callao, Paita y Matarani.

Notas relacionadas
Caídas de contenedores como la del Callao es más frecuente de lo pensado, pero amenazan un mercado proyectado en US$10.750 millones

Caídas de contenedores como la del Callao es más frecuente de lo pensado, pero amenazan un mercado proyectado en US$10.750 millones

LEER MÁS
Ante alerta de tsunami, Ministerio de la Producción exhorta suspender actividades de pesca a industriales y artesanales

Ante alerta de tsunami, Ministerio de la Producción exhorta suspender actividades de pesca a industriales y artesanales

LEER MÁS
Puerto de Matarani: confirman fecha de firma de etapa final del proyecto de modernización con inversión estadounidense de US$700 millones

Puerto de Matarani: confirman fecha de firma de etapa final del proyecto de modernización con inversión estadounidense de US$700 millones

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

LEER MÁS
¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este 13 de agosto es feriado en Perú: conoce por qué y para quiénes

Este 13 de agosto es feriado en Perú: conoce por qué y para quiénes

LEER MÁS
Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

LEER MÁS
Fonavi 2025: fonavistas pueden consultar si son beneficiarios de cobrar pago de aportes con el link oficial de la Secretaría Técnica

Fonavi 2025: fonavistas pueden consultar si son beneficiarios de cobrar pago de aportes con el link oficial de la Secretaría Técnica

LEER MÁS
Consulta Fonavi 2025: verifica con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro aprobado para cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

Consulta Fonavi 2025: verifica con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro aprobado para cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Estos son los megaproyectos que se ejecutarán en el Perú: tienen millonaria inversión y mejorarán la conectividad a nivel nacional

Estos son los megaproyectos que se ejecutarán en el Perú: tienen millonaria inversión y mejorarán la conectividad a nivel nacional

LEER MÁS
Interbank establece único requisito para exonerar el cobro de comisiones para clientes que realicen transferencias bancarias en 2025

Interbank establece único requisito para exonerar el cobro de comisiones para clientes que realicen transferencias bancarias en 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Economía

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Rechazan decisión de la Policía de suspender operativos contra la minería ilegal en zonas críticas

Congreso promulgó ley que permite a deudores salir más rápido de centrales de riesgo: ¿a partir de cuándo se implementará la normativa?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota