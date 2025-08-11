Las autoridades acotaron que tuvieron que tomar esta medida para que el acusado salga del predio y así detenerlo. Foto. Composición LR/PNP

Un adolescente de 16 años fue capturado en la región Puno por policías de la Divincri Arequipa. El menor de edad tenía una orden de detención preliminar por ser el presunto autor del abuso sexual contra su sobrina de 3 años, quien falleció veinte días después de la agresión por la gravedad de sus lesiones.

El menor acusado estuvo inubicable desde el 1 de febrero en que se conoció el hecho, ocurrido en el distrito de La Joya, provincia de Arequipa. Fue ubicado el último domingo 10 de agosto en la comunidad de Catacora, provincia puneña de Azángaro.

Policías se hicieron pasar por censistas para captura

El jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Olger Benavides, informó que un equipo del área de Secuestros y Extorsiones de la Divincri ubicó el paradero del adolescente, dentro de un predio en una zona despoblada, donde se venía dedicando a labores del campo. La propiedad era de la madre del investigado.

El mando policial reveló que los agentes policiales se hicieron pasar por censistas para lograr que el sospechoso salga del predio y pueda ser aprehendido. Esto porque no había una orden judicial para ingresar a la vivienda. Tras ello, el adolescente estará en detención preliminar por 7 días. El gral. Olger Benavides precisó que dependerá de la autoridad judicial disponer las medidas de internamiento al tratarse de un menor de edad.

Realizarán pruebas de ADN y odontograma

Por su parte, el jefe de la Divincri Arequipa coronel PNP Eduardo del Campo, informó que en los días de detención se realizarán nuevas pesquisas, como pruebas de ADN y una homologación de odontograma, ya que la víctima presentaba mordeduras.

El presunto autor de los hechos está investigado por los delitos contra la vida, cuerpo y la salud, además de abuso a una menor de edad. Los requerimientos de investigación fueron solicitados por la Tercera Fiscalía Provincial de Familia de Arequipa.

