HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?
¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?      
Sociedad

Extorsionador detona explosivo en bus en Carabayllo y casi provoca una tragedia: pasajeros se salvan de milagro

La explosión ocurrió cerca de un grifo en Carabayllo. Se sospecha que la compañía de transporte público del bus estaría siendo extorsionada por una red criminal vinculada con alias 'El Monstruo'.

La Policía Nacional investiga detonación de explosivo en bus de transporte público en Carabayllo.
La Policía Nacional investiga detonación de explosivo en bus de transporte público en Carabayllo. | Foto: composición LR | Exitosa

La madrugada de este domingo 17 de agosto, un extorsionador detonó un explosivo en un bus de transporte público, en el kilómetro 23 de la avenida Túpac Amaru, una zona conocida como Torre Blanca, en Carabayllo. Esta explosión ocurrió cerca de un grifo. Afortunadamente, no se registró una deflagración ni se produjo una tragedia, debido a que no hubo heridos ni fallecidos.

Ante lo sucedido, el personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar para localizar el artefacto explosivo y retirarlo del vehículo. Además, agentes de la PNP realizaron las investigaciones correspondientes, solicitaron las declaraciones de los testigos y revisaron las cámaras de seguridad de la zona.

PUEDES VER: Dos atentados en una sola noche: extorsionadores atacan con explosivos restaurantes en Comas y Carabayllo

lr.pe

Detonan explosivo en Carabayllo

De acuerdo a información preliminar, un falso pasajero habría dejado el artefacto explosivo cuando el bus llegaba al último paradero. Felizmente, cuando los últimos pasajeros bajaron, se produjo la detonación en la parte posterior del vehículo. Ellos se salvaron de milagro.

Según los trabajadores de la empresa de transportes Huandoy, propietaria del bus, esta no es la primera vez que se reporta un atentado de esa magnitud. La compañía es extorsionada por una red criminal que estaría vinculada con alias 'El Monstruo'.

PUEDES VER: Siguen a chofer y cobrador en Carabayllo y los matan por cupo de S/5: denuncian extorsiones desde 2023

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 Opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Falso pasajero detona explosivo dentro de bus Emptonsa con pasajeros a bordo en Carabayllo: reportan 3 heridos

Falso pasajero detona explosivo dentro de bus Emptonsa con pasajeros a bordo en Carabayllo: reportan 3 heridos

LEER MÁS
Detonan explosivo en frontis de pollería en Carabayllo: estallido ocurrió cerca de caja de gas natural

Detonan explosivo en frontis de pollería en Carabayllo: estallido ocurrió cerca de caja de gas natural

LEER MÁS
Matan a balazos a vigilante frente a mercado en Carabayllo: investigan posible caso de extorsión

Matan a balazos a vigilante frente a mercado en Carabayllo: investigan posible caso de extorsión

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jóvenes captan momento exacto de la balacera donde asesinaron a venezolano en Plaza San Martín frente a su hija

Jóvenes captan momento exacto de la balacera donde asesinaron a venezolano en Plaza San Martín frente a su hija

LEER MÁS
Hermanos mueren en tragedia de Pasamayito, uno era policía y el otro estudiante: "¿Qué madre va a perder dos hijos en un ratito?"

Hermanos mueren en tragedia de Pasamayito, uno era policía y el otro estudiante: "¿Qué madre va a perder dos hijos en un ratito?"

LEER MÁS
Municipalidad de Lima desaloja a familias en Surco por obras de la Vía Expresa Sur: "Están usurpando nuestro terreno"

Municipalidad de Lima desaloja a familias en Surco por obras de la Vía Expresa Sur: "Están usurpando nuestro terreno"

LEER MÁS
Científico peruano de San Marcos revela que la muña combate la bacteria responsable de la gastritis: "En 15 días"

Científico peruano de San Marcos revela que la muña combate la bacteria responsable de la gastritis: "En 15 días"

LEER MÁS
Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: estos son los distritos y horarios afectados

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: estos son los distritos y horarios afectados

LEER MÁS
Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, HOY, domingo 17 agosto: horario y distritos afectados, vía Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, HOY, domingo 17 agosto: horario y distritos afectados, vía Ensa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Sociedad

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota