La madrugada de este domingo 17 de agosto, un extorsionador detonó un explosivo en un bus de transporte público, en el kilómetro 23 de la avenida Túpac Amaru, una zona conocida como Torre Blanca, en Carabayllo. Esta explosión ocurrió cerca de un grifo. Afortunadamente, no se registró una deflagración ni se produjo una tragedia, debido a que no hubo heridos ni fallecidos.

Ante lo sucedido, el personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar para localizar el artefacto explosivo y retirarlo del vehículo. Además, agentes de la PNP realizaron las investigaciones correspondientes, solicitaron las declaraciones de los testigos y revisaron las cámaras de seguridad de la zona.

Detonan explosivo en Carabayllo

De acuerdo a información preliminar, un falso pasajero habría dejado el artefacto explosivo cuando el bus llegaba al último paradero. Felizmente, cuando los últimos pasajeros bajaron, se produjo la detonación en la parte posterior del vehículo. Ellos se salvaron de milagro.

Según los trabajadores de la empresa de transportes Huandoy, propietaria del bus, esta no es la primera vez que se reporta un atentado de esa magnitud. La compañía es extorsionada por una red criminal que estaría vinculada con alias 'El Monstruo'.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 Opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

