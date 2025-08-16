PNP incauta 50 kilos de hoja de coca en operativo en Antauta, Puno
Un operativo de la PNP y ENACO en la vía interoceánica decomisó 50 kilos de hoja de coca seca. La intervención forma parte de la lucha contra el comercio ilegal en la región.
La Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la Empresa Nacional de la Coca (ENACO SA), ejecutó un operativo en el distrito de Antauta, provincia de Carabaya, que permitió decomisar 50 kilos de hoja de coca seca. La acción se realizó a las 09:20 a. m. en la vía interoceánica, a la altura del sector Rosario, y responde a las estrategias para frenar el tráfico ilícito en Puno.
Durante la intervención, los agentes inspeccionaron cerca de 50 vehículos que circulaban por la zona, con el objetivo de prevenir el transporte y la comercialización no autorizada de sustancias controladas. El material decomisado, que no contaba con la documentación requerida, fue trasladado a las instalaciones de ENACO para su tratamiento legal.
El operativo se realizó en Antauta. Foto: AFP
Operativo conjunto contra el tráfico ilícito
El operativo contó con la participación de la Comisaría PNP Antauta y personal de ENACO, quienes desplegaron acciones de control en un punto estratégico de la carretera. Estas medidas se enmarcan en la lucha permanente de las autoridades para reducir el comercio ilegal de hoja de coca, insumo clave en la producción de drogas.
PNP pide colaboración ciudadana
La Policía instó a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa vinculada al tráfico ilícito de drogas. Según la institución, la participación de la ciudadanía es fundamental para reforzar las acciones preventivas y garantizar la seguridad en la región.