Sociedad

Capturan a sospechoso en asesinato de Policía en Los Olivos y familia lo increpa en comisaría: "¿Por qué lo mataste?"

Tras la persecución en Los Olivos, en donde un suboficial terminó fallecido, las autoridades capturaron a uno de los presuntos implicados en el crimen, quien tenía manchas de sangre en su ropa.

Las autoridades ya investigan el paradero del segundo criminal implicado en el asesinato. Foto: Composición LR/BuenosDíasPerú
Las autoridades ya investigan el paradero del segundo criminal implicado en el asesinato. Foto: Composición LR/BuenosDíasPerú

A la altura de la avenida Alfredo Mendiola con Óvalo Naranjal, en el distrito de Los Olivos, se reportó un violento enfrentamiento armado alrededor de las 10 de la noche del último miércoles 13 de agosto, lo que dejó a un Suboficial de Segunda PNP fallecido, identificado como Juan Carlos Díaz Chapoñán.

Cabe resaltar que el efectivo estaba a bordo de su motocicleta persiguiendo a dos delincuentes, quienes escapaban en una moto lineal tras asaltar un local en la zona. El delincuente copiloto habría sido quien disparó contra el policía, dejándolo gravemente herido. Tras ello, en horas de la madrugada, la PNP capturó a uno de los sospechosos, sindicado como partícipe del incidente.

lr.pe

Así fue la captura del sospechoso en asesinado de policía en Los Olivos

Luego de que los delincuentes huyeran a bordo de una motocicleta tras asaltar un local en Los Olivos, dos efectivos policial empezaron la persecución. No obstante, el Suboficial Juan Carlos recibió un impacto de bala a la altura de la cabeza, lo cual acabó con su vida. Tras ello, uno de los implicados, quien sería el conductor de la moto lineal fue capturado por la Policía Nacional del Perú en horas de la madrugada.

De acuerdo con la información policial, el ciudadano detenido fue identificado como el extranjero Jesús Alberto Chanchamire Ibarra, quien ya pasó el médico legista. Durante la intervención, él fue encontrado con restos de sangre en su ropa, lo que aumentó las sospechas de las autoridades, quienes ya están investigando el paradero de su cómplice y presunto autor del disparo.

Familia del policía increpa al delincuente en comisaría

Cuando el sospechoso llega a la comisaría, los familiares del Suboficial le increpan al delincuente por lo sucedido. "¿Por qué lo mataste a mi hermano? Quiero justicia. Era policía, él cumplía su labor. Cumplía sus labores contra los delincuentes", se le escucha reclamar a una de las familiares del policía fallecido.

En tanto, a través de un mensaje en sus redes sociales, la Policía Nacional del Perú lamentó la muerte del suboficial Juan Carlos Díaz Chapoñán. "La Policía Nacional del Perú expresa su profundo pesar por el fallecimiento del S2 PNP Juan Carlos Diaz Chapoñán, quien en cumplimiento de su deber perdió la vida en un enfrentamiento armado en el distrito de Los Olivos, Lima. ¡Honor y Gloria!", cita el mensaje de la institución.

