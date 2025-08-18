HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Sentencian a 30 años de cárcel a madre que envenenó a sus dos gemelos de cuatro años en Puno: menores perdieron la vida

La denuncia de los abuelos paternos llevó a la detención de Luz Elizabeth Chura Sarmiento, quien enfrentó además nueve meses de prisión preventiva antes de ser sentenciada por el Ministerio Público.

La madre intentó ocultar el crimen al hacer parecer que sus hijos dormían, luego de administrarles helados mezclados con veneno.
La madre intentó ocultar el crimen al hacer parecer que sus hijos dormían, luego de administrarles helados mezclados con veneno. | Foto: composición LR/Liubomir Fernández / URPI-LR

Luz Elizabeth Chura Sarmiento, de 24 años, ha sido sentenciada a 30 años de prisión por la muerte de sus dos gemelos de cuatro años. La mujer cumplirá su condena en la cárcel de Lampa, en la región de Puno, luego del crimen que cometió el 9 de septiembre de 2024.

La investigación determinó que Chura Sarmiento envenenó a los niños al mezclar helado con veneno y dárselos. Posteriormente, intentó hacer parecer que dormían y luego trató de quitarse la vida. Aunque al principio quiso evadir su responsabilidad alegando que los menores habían consumido un producto contaminado por error, la mujer finalmente aceptó su culpabilidad.

PUEDES VER: Comerciante de cacao muere apuñalado en presunto lío pasional en Chiclayo

lr.pe

Puno: abuelos de los gemelos dieron aviso a las autoridades

La sentencia, que se extiende hasta el año 2055, se logró tras la denuncia de los abuelos paternos. Ellos fueron quienes intervinieron de inmediato, alertando a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público sobre los actos cometidos por la joven madre.

Según el Ministerio Público, el móvil del crimen fue la violencia vicaria. En ese sentido, la fiscal Pamela Machaca Larico sostuvo que la mujer le quitó la vida a sus hijos con el objetivo de causarle dolor al padre, debido a las constantes peleas que mantenían.

PUEDES VER: Asesinan de varios disparos a extranjero de 19 años en Piura

lr.pe

Luz Elizabeth Chura Sarmiento estuvo 9 meses con prisión preventiva en penal de mujeres de Lampa

El 16 de septiembre de 2024, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, logró que se dictara nueve meses de prisión preventiva contra Luz Elizabeth Chura Sarmiento, investigada por la muerte de sus dos hijos de cuatro años de edad. Según las investigaciones, el hecho ocurrió el 9 de septiembre en la vivienda de la familia. Se presume que entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m., cuando retornaban de Desaguadero hacia Puno, Chura Sarmiento mezcló veneno para ratas en los helados de los niños, lo que causó su deceso.

Durante la audiencia, la acusada negó el cargo, alegando que dos sujetos encapuchados ingresaron al domicilio y atacaron a su familia. Sin embargo, la Fiscalía consideró que su relato era inverosímil por las inconsistencias que presentaba y lo desestimó basándose en los resultados de los exámenes toxicológicos de los menores y en los sobres de veneno hallados en la casa. La joven, de 24 años, era estudiante de Educación Inicial en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno y, a pesar de haber terminado su relación sentimental con Fernando Enrique Holguín Chura, de 22 años, padre de sus hijos, residía con sus suegros. Tras la sentencia, fue recluida de forma preventiva en el penal de mujeres de la provincia de Lampa.

PUEDES VER: Asesinan a prestamista frente a su pareja al salir de un sepelio en el Rímac: mujer se descompensó tras el crimen

lr.pe
Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Cuatro asesinatos más en las últimas 24 horas

Cuatro asesinatos más en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Sicario habría cobrado S/1 500 por asesinato en barbería de Trujillo

Sicario habría cobrado S/1 500 por asesinato en barbería de Trujillo

LEER MÁS
Hombre es asesinado a balazos por su propio cuñado tras defender a su hermana durante discusión en Arequipa

Hombre es asesinado a balazos por su propio cuñado tras defender a su hermana durante discusión en Arequipa

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

LEER MÁS
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Paro de transportistas del 21 de agosto: Darán tregua de 30 días al Gobierno y amenazan con paro nacional

Paro de transportistas del 21 de agosto: Darán tregua de 30 días al Gobierno y amenazan con paro nacional

LEER MÁS
Este exclusivo colegio de Lima fue multado con S/267.500 por negar beca a alumnos cuyo padre tenía incapacidad para trabajar

Este exclusivo colegio de Lima fue multado con S/267.500 por negar beca a alumnos cuyo padre tenía incapacidad para trabajar

LEER MÁS
Extorsionadores balean a joven ingeniera que supervisaba una obra en Comas y dejan número de Bolivia: "Comunícate"

Extorsionadores balean a joven ingeniera que supervisaba una obra en Comas y dejan número de Bolivia: "Comunícate"

LEER MÁS
Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magaly Medina deberá pagar S/300.000 a Jefferson Farfán por reparación civil tras perder juicio en última instancia, según resolución del Poder Judicial

Dueño dejó a su perrito en peluquería canina en Comas y nunca regresó: había dejado falso número a veterinario

Indecopi alerta sobre defectos de fábrica en vehículos: estas marcas presentan riesgo de incendio y apagado repentino en el motor

Sociedad

Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

Dueño dejó a su perrito en peluquería canina en Comas y nunca regresó: había dejado falso número a veterinario

Mujer que mató a su esposo en defensa propia en Chiclayo podría enfrentar 15 años de cárcel: "No sabía que defenderme era un delito"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota