La madre intentó ocultar el crimen al hacer parecer que sus hijos dormían, luego de administrarles helados mezclados con veneno. | Foto: composición LR/Liubomir Fernández / URPI-LR

La madre intentó ocultar el crimen al hacer parecer que sus hijos dormían, luego de administrarles helados mezclados con veneno. | Foto: composición LR/Liubomir Fernández / URPI-LR

Luz Elizabeth Chura Sarmiento, de 24 años, ha sido sentenciada a 30 años de prisión por la muerte de sus dos gemelos de cuatro años. La mujer cumplirá su condena en la cárcel de Lampa, en la región de Puno, luego del crimen que cometió el 9 de septiembre de 2024.

La investigación determinó que Chura Sarmiento envenenó a los niños al mezclar helado con veneno y dárselos. Posteriormente, intentó hacer parecer que dormían y luego trató de quitarse la vida. Aunque al principio quiso evadir su responsabilidad alegando que los menores habían consumido un producto contaminado por error, la mujer finalmente aceptó su culpabilidad.

PUEDES VER: Comerciante de cacao muere apuñalado en presunto lío pasional en Chiclayo

Puno: abuelos de los gemelos dieron aviso a las autoridades

La sentencia, que se extiende hasta el año 2055, se logró tras la denuncia de los abuelos paternos. Ellos fueron quienes intervinieron de inmediato, alertando a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público sobre los actos cometidos por la joven madre.

Según el Ministerio Público, el móvil del crimen fue la violencia vicaria. En ese sentido, la fiscal Pamela Machaca Larico sostuvo que la mujer le quitó la vida a sus hijos con el objetivo de causarle dolor al padre, debido a las constantes peleas que mantenían.

PUEDES VER: Asesinan de varios disparos a extranjero de 19 años en Piura

Luz Elizabeth Chura Sarmiento estuvo 9 meses con prisión preventiva en penal de mujeres de Lampa

El 16 de septiembre de 2024, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, logró que se dictara nueve meses de prisión preventiva contra Luz Elizabeth Chura Sarmiento, investigada por la muerte de sus dos hijos de cuatro años de edad. Según las investigaciones, el hecho ocurrió el 9 de septiembre en la vivienda de la familia. Se presume que entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m., cuando retornaban de Desaguadero hacia Puno, Chura Sarmiento mezcló veneno para ratas en los helados de los niños, lo que causó su deceso.

Durante la audiencia, la acusada negó el cargo, alegando que dos sujetos encapuchados ingresaron al domicilio y atacaron a su familia. Sin embargo, la Fiscalía consideró que su relato era inverosímil por las inconsistencias que presentaba y lo desestimó basándose en los resultados de los exámenes toxicológicos de los menores y en los sobres de veneno hallados en la casa. La joven, de 24 años, era estudiante de Educación Inicial en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno y, a pesar de haber terminado su relación sentimental con Fernando Enrique Holguín Chura, de 22 años, padre de sus hijos, residía con sus suegros. Tras la sentencia, fue recluida de forma preventiva en el penal de mujeres de la provincia de Lampa.

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.