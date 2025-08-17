El multifacético actor de Hollywood, Johnny Depp, demostró que no solo se dedica al cine, sino que también posee un gran corazón, al visitar el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid caracterizado como Jack Sparrow, su icónico personaje, con el fin de llevar momentos de alegría a niñas, niños y adolescentes con cáncer.

Depp interrumpió las grabaciones de su última película, Day Drinker, junto a Penélope Cruz en España, para aceptar una invitación al área de oncología del hospital en el papel del protagonista de Piratas del Caribe. Allí compartió con niñas, niños y sus familias, y les ayudó a olvidar por un momento la dura lucha contra la enfermedad.

Johnny Depp jugando con los niños. Fuente: The Grosby Group

Johnny Depp visitó hospital como Jack Sparrow para alegrar a niñas y niños con cáncer

El actor, de 62 años, recorrió las habitaciones del hospital madrileño —especializado en cáncer infantil— con su característico atuendo de Jack Sparrow. Durante la visita conversó, bromeó, realizó trucos con monedas, se tomó fotografías y repartió autógrafos entre los menores internados.

Se dirigió a cada niña y niño con gestos personalizados, juegos y palabras de ánimo, usando el poco español que domina. La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, compartió un video del momento en su cuenta oficial de X, acompañándolo con el mensaje: “Nueva sorpresa en el Niño Jesús, el hospital de la magia”.

Johnny Depp ya ha visitado otros hospitales para sorprender a más niñas y niños

No es la primera vez que el actor se involucra en actos humanitarios y desinteresados. En una entrevista de 2017 en The Graham Norton Show, Depp explicó que realiza estas visitas desde que su hija sufrió una grave infección por e-coli.

Johnny Depp alegrando a los niños con cáncer a través de un cristal protector. Fuente: The Grosby Group

“Siempre he hecho este tipo de visitas, pero después de eso, adquirieron un significado más importante. Ser capaz de sacarles una sonrisa o unas risas lo significa todo para mí”, declaró el exesposo de Amber Heard.

En septiembre de 2024, el actor también visitó el Hospital Universitario Donostia, en San Sebastián. Tras aquella visita, el centro publicó: “Ha sido un soplo de aire fresco para toda la planta”.