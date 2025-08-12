HOYSuscripcion LR Focus

Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Sociedad

Niños en peligro por caso de auxiliar con TBC en colegio de Ventanilla: “Lo quieren pasar como una gripecita”

Institución educativa de Ventanilla no ha emitido un comunicado oficial advirtiendo a los padres sobre un posible contagio. La directora se encontraría de viaje en Estados Unidos.

Colegio no informó caso de TBC a padres de familia tras confirmar caso.
Padres de familia en Ventanilla están mortificados tras la confirmación de un caso de tuberculosis (TBC) dentro del colegio Federico Kauffmann Doig. Denuncian que la institución ha intentado minimizar el tema para no suspender las clases, ya que estarían con los preparativos de su aniversario.

De acuerdo con información local, una auxiliar del nivel inicial habría dado positivo para TBC tres días después de haber asistido al centro educativo. La trabajadora confirmó su caso el viernes, pero el colegio no alertó a los padres de familia.

La República logró contactarse con la mamá de uno de los estudiantes de la institución involucrada. Señaló que hasta el momento, el colegio no ha enviado ningún tipo de comunicación ni ha realizado un pronunciamiento oficial. De acuerdo con la denunciante, los padres de familia se enteraron del caso de TBC porque una profesora alertó en el grupo de WhatsApp sobre el contagio; sin embargo, minutos después borró el mensaje para evitar presuntas represalias.

Colegio no suspenderá clases a pesar de confirmación de caso de TBC

El coordinador del nivel de primaria e hijo de la directora, Leonardo Romero Thais, confirmó que un miembro de su plana docente habría contraído la enfermedad y que recién el lunes tomaron conocimiento de la situación, la cual "no pueden controlar, porque no es un tema de salubridad de la institución".

Romero Thais, quien no es personal de salud, aseguró que la enfermedad de tuberculosis "la tiene todo el mundo y que solo algunos lo desarrollan". Además, sostuvo que el Minsa ya tiene conocimiento del caso de TBC y le recomendó "ventilar las aulas y avisar a los padres que sus hijos deben tener buena alimentación".

Asimismo, reiteró que el centro educativo no suspenderá las clases y que ellos cumplirán con la desinfección y ventilación de las aulas hasta que las autoridades de sanidad inicien su protocolo de prevención. "Minsa les ha propuesto realizar una charla informativa hoy para liberar dudas", minimiza el hijo de la directora.

Padres denuncian falta de información

"Los padres del colegio han tenido que generar alboroto para que el coordinador se pronuncie, porque si no, nadie nos dice nada. Todos estaban callados". Según la madre de familia, cuando fueron a dejar a sus hijos al colegio se dieron con la sorpresa que los maestros y auxiliares estaban con mascarillas. "Ellos se han protegido, ¿pero nuestros hijos?... El coordinador lo hace pasar como si no fuera nada grave, como si fuera una gripecita", sentenció.

"No quieren perder muchas clases porque tienen el aniversario del colegio encima. ¿Cómo puede ser posible que estén pensando primero en celebrar el aniversario del colegio antes que tomar en consideración, y en cuenta, la salud de su alumnado", expresó mortificada una de las madres de familia.

Asimismo, los presentes confirmaron que la directora del colegio, Emma Thais Pinto, no se había pronunciado ni comunicado con los padres, porque se encontraría en Estados Unidos. Al cierre de la nota, recién el colegio emitió un comunicado oficial con la información que vienen reclamando los padres desde el lunes.

