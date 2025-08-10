HOYSuscripcion LR Focus

Cambios en el ascenso del personal de salud 2025: nuevo cronograma y más tiempo para postular

El 11 de julio se abrió la convocatoria de vacantes para ascender al personal de salud, pero el Minsa ha alargado el plazo para postular.

Habrá una oportunidad para ascender en el sistema de salud.
Habrá una oportunidad para ascender en el sistema de salud. | Foto:Minsa

El personal de salud busca mejorar sus condiciones laborales y acceder a mejores puestos. El 11 de julio de 2025, el Ministerio de Salud (Minsa) aprobó los lineamientos para el proceso de ascenso mediante cursos internos, en los que participarán asistentes, auxiliares, técnicos y otros trabajadores.

Ante este acontecimiento, el personal de salud tenía hasta el 11 de agosto para postular cumpliendo todos los requisitos y siguiendo el mecanismo establecido por el Minsa. Sin embargo, se modificó el cronograma y se amplió el plazo, lo que les dará más tiempo para participar en el proceso.

Nuevo cronograma y más tiempo para postular

La Comisión Central del Proceso de Ascenso, conformada mediante la RM 475-2025-MINSA, informó al personal de salud y a las comisiones del INS, INEN y unidades ejecutoras del Ministerio de Salud que, según lo previsto, el último día para postular sería el 11 de agosto. Sin embargo, en una reunión realizada el viernes se acordó ampliar el plazo hasta el 18 de agosto, por lo que el personal de salud tendrá más tiempo para completar su inscripción.

Cronograma del programa de ascenso. Foto: Captura del Minsa<br>

Cronograma del programa de ascenso. Foto: Captura del Minsa

Luego de la postulación, la evaluación se realizará del martes 19 al jueves 28 de agosto. El viernes 29 de agosto se publicarán los resultados de quienes califiquen para el ascenso. Del 29 de agosto al 19 de septiembre se presentarán los recursos de reconsideración.

Finalmente, el 22 de septiembre se difundirá la lista de aptos y no aptos, y la emisión de resoluciones de ascenso se efectuará el 1 de diciembre.

¿Cuáles son los requisitos para el ascenso del personal de salud 2025?

Para ascender, el personal del Minsa ha dispuesto que los trabajadores del sistema de salud estén inscritos en el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (Airhsp) al 31 de julio de 2024 y cuenten con al menos cinco años de servicios asistenciales.

Solo podrán ascender hasta dos niveles los profesionales, técnicos y auxiliares, por lo que podrán postular el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) Instituto Nacional de Salud (INS) y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales.

También podrán participar parte de los ministerios entre ellos el el Ministerio del Interior (Sanidad de la Policía Nacional del Perú), el Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa (Sanidades de las Fuerzas Armadas), el Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

No podrán postular quienes tengan antecedentes penales ni quienes trabajen de manera temporal o en reemplazo de otro personal de salud.

