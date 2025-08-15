Atacan a balazos a hombre en exteriores de inmobiliaria en Miraflores | Foto: composición LR | Panamericana TV.

La noche de este viernes 15 de agosto, se registró un ataque a balazos en contra de un hombre en los exteriores de una inmobiliaria, en la calle Bartolomé Herrera, cerca al cruce con la avenida Santa Cruz y al Óvalo Gutiérrez, en el distrito de Miraflores. Ante lo ocurrido, la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar para auxiliar a la víctima y realizar las investigaciones del caso.

De acuerdo a información de la PNP, el hombre que fue baleado ha sido trasladado con vida al Hospital Casimiro Ulloa.

Alrededor de las 10.30 p. m. se reportó un violento tiroteo en contra de los pasajeros de un vehículo estacionado en las afueras de una empresa inmobiliaria. De acuerdo con las imágenes de la escena del delito, se observan dos orificios de bala en la ventana de la unidad, mientras que en el suelo se hallaron casquillos.

Ante esta situación, el personal de Serenazgo y agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron la zona, pidieron las declaraciones de los testigos del ataque e iniciaron las investigaciones correspondientes.

