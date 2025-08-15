HOYSuscripcion LR Focus

Atacan a balazos a hombre en exteriores de inmobiliaria en Miraflores: PNP investiga el hecho

La Policía Nacional (PNP) informó que la víctima, quien sufrió disparos, fue trasladada de emergencia al hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores, donde se encuentra bajo observación médica.

Atacan a balazos a hombre en exteriores de inmobiliaria en Miraflores
Atacan a balazos a hombre en exteriores de inmobiliaria en Miraflores | Foto: composición LR | Panamericana TV.

La noche de este viernes 15 de agosto, se registró un ataque a balazos en contra de un hombre en los exteriores de una inmobiliaria, en la calle Bartolomé Herrera, cerca al cruce con la avenida Santa Cruz y al Óvalo Gutiérrez, en el distrito de Miraflores. Ante lo ocurrido, la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar para auxiliar a la víctima y realizar las investigaciones del caso.

De acuerdo a información de la PNP, el hombre que fue baleado ha sido trasladado con vida al Hospital Casimiro Ulloa.

Atacan a balazos a hombre en Miraflores

Alrededor de las 10.30 p. m. se reportó un violento tiroteo en contra de los pasajeros de un vehículo estacionado en las afueras de una empresa inmobiliaria. De acuerdo con las imágenes de la escena del delito, se observan dos orificios de bala en la ventana de la unidad, mientras que en el suelo se hallaron casquillos.

Ante esta situación, el personal de Serenazgo y agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron la zona, pidieron las declaraciones de los testigos del ataque e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

