Sociedad

El desértico terreno que será el nuevo 'pulmón verde' sobre una ciudadela en San Juan de Lurigancho: costará más de S/ 2 millones y estaría listo en 4 meses

La obra se ejecutará en San Juan de Lurigancho, en una zona densamente poblada por ciudadanos que emigraron desde regiones del país hacia Lima Metropolitana desde 1960.

Más de 3,000 vecinos de la comuna 13 de la Asociación de Propietarios Mariscal Cáceres serían beneficiados con la obra.
Más de 3,000 vecinos de la comuna 13 de la Asociación de Propietarios Mariscal Cáceres serían beneficiados con la obra. | Municipalidad de Lima y Municipalidad de San Juan de Lurigancho | Composición La República

Buenas noticias en Lima Este. San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más poblados de Lima Metropolitana, albergará el nuevo Parque Central Mariscal Cáceres, un espacio de esparcimiento que busca ser el nuevo 'pulmón verde' del distrito construido sobre una histórica ciudadela que lleva el nombre del desatacado militar y expresidente del Perú, Andrés Avelino Cáceres.

La obra valorizada en S/ 2,1 millones estará a cargo de la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Hace un mes, el anuncio fue dado por el alcalde de la jurisdicción, Jesús Maldonado, y tuvo una buena recepción por parte de los vecinos de la zona, quienes en su mayoría han vivido en esta desértica zona por décadas, pues su ubicación geográfica era originalmente una pampa.

PUEDES VER: Tras 16 años, una nueva vía alterna reducirá el tráfico en Vía de Evitamiento: no tendrá peaje y estará lista en 60 días

lr.pe

Así será el nuevo parque central en San Juan de Lurigancho

El proyecto denominado Parque Central Mariscal Cáceres, ubicado en el cruce del jirón Melitón Rodríguez con Bartolomé Herrera, en San Juan de Lurigancho, contará con una losa multideportiva, nuevas veredas y zonas de circulación de peatones, áreas verdes, iluminación LED para mayor seguridad, rampas de acceso para personas con movilidad reducida, banquetas y mobiliario urbano para el descanso.

La comuna de SJL confirmó la realización de los estudios para el expediente técnico de la obra, y, en conjunto con el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) se llevará a cabo la transformación del paisaje urbano y la recuperación de espacios públicos. Es preciso mencionar que, el espacio a intervenir consta de 7,300 m2 y está ubicado a pocas cuadras de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima.

El parque en Mariscal Cáceres es parte de un paquete de obras aprobado por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Foto: Municipalidad de SJL

El parque en Mariscal Cáceres es parte de un paquete de obras aprobado por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Foto: Municipalidad de SJL

PUEDES VER: Más de S/ 3.000 millones para transformar la olvidada avenida Los Alisos: conectará Canta Callao y av. Néstor Gambetta

lr.pe

El nuevo 'pulmón verde' sobre una ciudadela desértica

El nuevo parque central de SJL se erige sobre la ciudadela Mariscal Cáceres, una extensión de terreno con antecedentes históricos marcados que definen su estado demográfico en la actualidad. Esta pertenecía a la quebrada alta de Canto Grande, una pampa despoblada. En 1960, con la migración desde regiones del país, se convirtió en hogar de muchas familias, formando así los asentamientos humanos en Lima Este.

