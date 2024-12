La paralización del Corredor Turístico Miraflores-Barranco ha generado diversas reacciones, principalmente en los vecinos de Miraflores, quienes padecen el caos vehicular que ha dejado una millonaria obra, de 31 millones 634 mil 476 soles, a medias. Tras ello, la empresa Incot S. A.C., a la que la Municipalidad de Miraflores le otorgó la buena pro para el proyecto, salió a pedir disculpas tanto a los residentes, como a las autoridades de los distritos afectados y responsabilizó a la empresa Amenprod de no entregar la infraestructura metálica para la continuación de la obra.

La millonaria obra del Corredor Turístico, anunciado por el alcalde Carlos Canales como el puente de cristal que uniría con Barranco, estaba proyectado a terminarse, al menos en su etapa de instalación y montaje, antes del Foro de Cooperación Económica Asia–Pacífico (APEC) celebrado en Perú entre el 10 y 16 de noviembre; mientras que su conclusión completa apuntaba a los primeros meses del 2025. Sin embargo, el último viernes 6 de diciembre, la comuna miraflorina anunció el fin del contrato con Incot S.A.C por el incumplimiento en los plazos de entrega de la megaobra.

PUEDES VER: Techo de colegio inicial en San Juan de Miraflores colapsa y deja al menos 5 escolares heridos

Incot S.A.C. penalizada por retraso en obra de proyecto del MTC

La República accedió a documentos del proceso de contratación del Corredor Turístico Miraflores-Barranco y encontró que la empresa Incot S.A.C., encargada de la millonaria obra, obtuvo la buena pro por parte del municipio miraflorino por la diferencia de un céntimo, pues el Consorcio Turístico, que ofrecía similar monto para la obra presentaba un precio de 28,471,029.30, mientras que Incot 28,471,029.29 En dicho proceso participaron las siguientes empresas:

Incot S.A.C. Contratistas Generales

Consorcio Turístico (Constructora Perú Tracto S.R.L., Perú Tractor S.R.L., Constructora Upaca S.A.)

(Constructora Perú Tracto S.R.L., Perú Tractor S.R.L., Constructora Upaca S.A.) Consorcio Chronos (Chronos Ingeniero S.A.C., Marquisa S.A.C. Contratistas Generales)

(Chronos Ingeniero S.A.C., Marquisa S.A.C. Contratistas Generales) Consorcio Los Sauces (Coorporación &J Ingenieros S.A.C., Construcciones Civiles y Portuarias S.A.)

Penalidad Incot S.A.C. Foto: Proveedores del Estado

Incot S.A.C. resultó ganadora, sin embargo, tiene un antecedente de retraso en obras, pues cuenta con una penalidad impuesta en abril del 2022 por atraso en el término de la obra 'Construccion del Puente Carrozable sobre el Río Perene y Accesos, CC. NN. de Capachari, distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, Junín 160 metros', un proyecto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de Provías Descentralizado.

Es preciso mencionar que, a cargo de dicha obra en Junín, estuvo a cargo el Consorcio Pichanaki, integrado en un 80% por Incot S.A.C. y en un 20% por Eivi S.A.C.

Corredor Turístico Miraflores-Barranco, otra obra paralizada

Si bien la Municipalidad de Miraflores ha anunciado el término de contrato con Incot S.A.C. debido a problemas "con sus propios subcontratistas", el perjuicio para los vecinos y ciudadanos, en general, que se trasladan por la zona, es preocupante. Solo hace un par de días La República registró caos vehicular en la Costa Verde por intenso tráfico. "¿Cuándo acabará la obra?", "El tráfico es horrible", "Pensé que ya había acabado esta obra"; fueron algunas de las quejas de los choferes.

Al respecto, la gestión de Carlos Canales, a través del municipio, expresó: "Debido a los reiterados incumplimientos en los plazos de entrega de la obra, la Municipalidad Distrital de Miraflores se vio obligada a resolver el contrato de ejecución del proyecto Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del corredor turístico Malecón de la Reserva, altura parque Salazar (Miraflores) hacia paseo Sáenz Peña (Barranco), distrito de Miraflores, Lima – Lima, que estaba ejecutando Incot S. A. C. Contratistas Generales, declarada por la OSCE como ganadora de la licitación pública LP-SM-1-2023-CS/MM-1".

Incot S.A.C. obtuvo buena pro pese a penalidad. Foto: La República

PUEDES VER: López Aliaga revela fecha del primer tramo de la Vía Expresa Sur y su conexión con la Panamericana Sur

¿Qué dijo Incot sobre el retraso en la obra del corredor turístico?

La empresa Incot S.A.C. emitió un comunicado a la opinión pública el 10 de diciembre de 2024, aclarando su posición frente a la resolución del contrato emitida por la Municipalidad Distrital de Miraflores sobre el proyecto de mejora y ampliación de los servicios turísticos del Corredor Turístico Malecón de la Reserva. Incot aseguró que ha cumplido con los compromisos establecidos y lamentó los inconvenientes generados por la paralización de la obra.

Según el documento, la empresa contrató a la compañía metalmecánica Amenprod Stell S.A.C. para la construcción de la infraestructura metálica del corredor. Pese a que se pagó el 95% del costo de la estructura en septiembre de 2024, Amenprod no entregó la totalidad de los módulos metálicos comprometidos, limitándose a una entrega parcial. Esto, indicó Incot, ocasionó que la obra no pueda ser culminada, perjudicando a la comuna y a las autoridades de Miraflores.

Además, Incot señaló que Amenprod habría exigido pagos adicionales no contemplados en el contrato, amenazando con no completar los trabajos en caso de no recibir dichas exigencias. Finalmente, el 29 de noviembre, Amenprod suspendió unilateralmente sus labores, lo que imposibilitó a Incot cumplir con sus responsabilidades frente a la Municipalidad de Miraflores.

La empresa reiteró que los funcionarios municipales han mostrado disposición para encontrar una solución, y destacó que la comuna miraflorina no tiene responsabilidad en la paralización. Incot también expresó disculpas públicas a los vecinos de Miraflores y se comprometió a tomar acciones legales contra Amenprod por el incumplimiento contractual.