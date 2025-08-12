HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Sociedad

Cierren 7 locales en la 'Calle de las Pizzas' en Miraflores por venta ilegal de alcohol y ocupación indebida del espacio

La Municipalidad de Miraflores y la PNP movilizaron a más de 200 efectivos en un operativo en el boulevard de la calle San Román, que incluyó controles de identidad y recuperación de vehículos.

Megaoperativo en la 'Calle de las Pizzas' de Miraflores
Megaoperativo en la 'Calle de las Pizzas' de Miraflores | Composición LR | Municipalidad de Miraflores

La Municipalidad de Miraflores, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), realizó un megaoperativo en el boulevard de la calle San Román, conocido popularmente como la 'Calle de las Pizzas'. Esta acción de seguridad, dirigida a proteger a los miles de asistentes, resultó en la clausura de varios locales nocturnos y la detención de dos personas.

El cierre de los bares fue el resultado de un minucioso trabajo de inteligencia que se desarrolló durante varios días y contó con la participación de más de 200 efectivos. Durante el operativo se detectó la apropiación indebida del espacio público, así como la venta no autorizada de bebidas alcohólicas, entre otras irregularidades.

PUEDES VER: Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

lr.pe

Miraflores clausuran locales, detienen ‘jaladores’ y sancionan a infractores

El operativo “Renacer Urbano 2025” movilizó a diversas autoridades, incluyendo miembros de la Policía Nacional, personal de serenazgo, fiscalización y control, gestión del riesgo de desastres y movilidad urbana. Esta intervención se realizó durante cuatro días en Miraflores.

Como resultado, se clausuraron siete locales nocturnos por infringir normas edilicias. Además, se detuvo a dos supuestos taxistas que actuaban como ‘jaladores’, cuyas unidades fueron intervenidas. Durante los controles de identidad realizados para detectar requisitorias, se identificó a un ciudadano extranjero con orden pendiente. Asimismo, se recuperó una motocicleta robada, se impusieron más de 130 papeletas y se detuvieron tres vehículos.

PUEDES VER: Sereno mata a delincuente que intentó robarle y se lo llevan detenido a comisaría en Villa María del Triunfo

lr.pe

Canales de emergencia

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Corredor turístico Miraflores - Barranco tiene fecha de inauguración: ¿cuándo se abrirá al público?

Corredor turístico Miraflores - Barranco tiene fecha de inauguración: ¿cuándo se abrirá al público?

LEER MÁS
Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

LEER MÁS
Mafia de tesoros peruanos falsos en Lima: así engañaban a turistas con supuestas joyas en Miraflores

Mafia de tesoros peruanos falsos en Lima: así engañaban a turistas con supuestas joyas en Miraflores

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Cercado de Lima: vendedor de laptops es brutalmente agredido con bates y cuchillo en galería de avenida Wilson

Cercado de Lima: vendedor de laptops es brutalmente agredido con bates y cuchillo en galería de avenida Wilson

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Sereno mata a delincuente que intentó robarle y se lo llevan detenido a comisaría en Villa María del Triunfo

Sereno mata a delincuente que intentó robarle y se lo llevan detenido a comisaría en Villa María del Triunfo

LEER MÁS
¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

¿A quién le pido pensión de alimentos si el padre de mi hijo fallece? Expertos responden: "Hay un orden que establece la ley"

LEER MÁS
Días soleados vuelven a Lima en los próximos días: en estos distritos aumentará la sensación térmica, según Senamhi

Días soleados vuelven a Lima en los próximos días: en estos distritos aumentará la sensación térmica, según Senamhi

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Sociedad

Roban más de 25.000 soles en joyas de oro de puesto de mercado Central de Chiclayo: ladrones amarraron a vigilantes

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Minedu anuncia exámenes de admisión 2025 - II en estos institutos públicos gratuitos en Lima: requisitos y fechas oficiales

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota