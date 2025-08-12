Megaoperativo en la 'Calle de las Pizzas' de Miraflores | Composición LR | Municipalidad de Miraflores

Megaoperativo en la 'Calle de las Pizzas' de Miraflores | Composición LR | Municipalidad de Miraflores

La Municipalidad de Miraflores, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), realizó un megaoperativo en el boulevard de la calle San Román, conocido popularmente como la 'Calle de las Pizzas'. Esta acción de seguridad, dirigida a proteger a los miles de asistentes, resultó en la clausura de varios locales nocturnos y la detención de dos personas.

El cierre de los bares fue el resultado de un minucioso trabajo de inteligencia que se desarrolló durante varios días y contó con la participación de más de 200 efectivos. Durante el operativo se detectó la apropiación indebida del espacio público, así como la venta no autorizada de bebidas alcohólicas, entre otras irregularidades.

Miraflores clausuran locales, detienen ‘jaladores’ y sancionan a infractores

El operativo “Renacer Urbano 2025” movilizó a diversas autoridades, incluyendo miembros de la Policía Nacional, personal de serenazgo, fiscalización y control, gestión del riesgo de desastres y movilidad urbana. Esta intervención se realizó durante cuatro días en Miraflores.

Como resultado, se clausuraron siete locales nocturnos por infringir normas edilicias. Además, se detuvo a dos supuestos taxistas que actuaban como ‘jaladores’, cuyas unidades fueron intervenidas. Durante los controles de identidad realizados para detectar requisitorias, se identificó a un ciudadano extranjero con orden pendiente. Asimismo, se recuperó una motocicleta robada, se impusieron más de 130 papeletas y se detuvieron tres vehículos.

