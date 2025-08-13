Tiktoker ‘El Arequipeñazo’ será investigado por la Fiscalía tras discriminación a danzantes durante transmisión

El tiktoker Rafael Sucre Monrroy, conocido como 'El Arequipeñazo', será investigado por la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del Distrito Fiscal de Arequipa. La decisión fue de oficio luego de viralizarse el comportamiento del creador de contenido hacia un grupo de danzantes en la avenida Ejército, en la ciudad de Arequipa. Todo quedó registrado durante una transmisión en vivo de TikTok.

Fiscalía de Arequipa abre investigación contra tiktoker por discriminación

El caso fue tomado por la fiscal provincial Verónica Bellido Mariscal Castillo, tras la difusión de un video donde el tiktoker se refiere a los danzantes con supuestos insultos y comentarios discriminatorios. Será investigado por el presunto delito de discriminación e incitación a la discriminación en agravio de personas por identificar. Al parecer, los danzantes se negaron a ser grabados y el tiktoker ‘El Arequipeñazo’ junto a otras dos personas comenzaron a burlarse. Tras ello, habría alentado comentarios de discriminación en plena transmisión.

Fiscalía de Derechos Humanos inicia investigación por actos discriminatorios difundidos en red social. Foto: Fiscalía

De esta forma, la representante del Ministerio Público determinó que se identifiquen a los presuntos agraviados e investigados, además de la visualización del video que se encuentra en cadena de custodia. La investigación preliminar por el plazo de 60 días estará a cargo de la Fiscalía. Por último, rechazaron todo tipo de violencia y actos discriminatorios.

Danzantes agraviados dan su versión

Tras la viralización del caso, los danzantes que usan la avenida Ejército resaltaron que ellos cuentan con las autorizaciones correspondientes de la Municipalidad de Yanahuara para danzar en la vía pública, incluso están debidamente registrados y cumplen con lo solicitado por la comuna, como no arrojar basura, no consumir bebidas alcohólicas y evitar el exceso de ruido.

En entrevista a Exitosa, Mirella, una de las integrantes de esta agrupación de danzas, comentó que el día del incidente hubo la presencia de menores de edad y se generó bastante incomodidad. Enfatizó que el tiktoker debió mantener el respeto y detalló que no se puede permitir la discriminación por los gustos musicales, como salay, wititi y caporales, que ellos practican.

"Nos entristece por la forma en que se hayan dado las cosas, aquí también hay jóvenes arequipeños que les gusta de la danza. Ensayamos de forma pacífica. Esta persona no representa a la ciudad de Arequipa", argumentó.