Sociedad

Policía evita que un fiscalizador decomise el puesto de un ambulante de churros en Chimbote

En Chimbote, un vendedor de churros recibió apoyo de la Policía Nacional del Perú para evitar la clausura de su puesto por parte de fiscalizadores municipales.

La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino en plena vía pública para defender el puesto de trabajo del ambulante.
| Foto: composición LR/TikTok

En Chimbote, un vendedor ambulante de churros solicitó apoyo de la Policía para impedir que un fiscalizador municipal clausurara su puesto, el cual seguía en funcionamiento al momento de la intervención. La acción fue aplaudida por los ciudadanos presentes, quienes elogiaron la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, mostraron su total rechazo hacia la decisión de la Municipalidad de Chimbote.

¿Cómo se originó el incidente entre los policías y fiscalizadores?

Un ciudadano grabó y publicó en redes sociales el momento en que la policía intervino para evitar la clausura de un puesto ambulante en Chimbote. Según las imágenes, el vendedor vivió desde un inicio un trato hostil por parte de los fiscalizadores municipales. La confrontación se intensificó con el paso de los minutos, mientras los ciudadanos presentes observaban el incidente con atención y seguían la disputa entre los agentes policiales y los funcionarios municipales.

lr.pe

La empatía de los efectivos policiales hacia el ambulante fue uno de los aspectos más destacados, ya que intervinieron para evitar que su puesto fuera clausurado por los fiscalizadores. Gracias a su apoyo, el negocio no fue cerrado, lo que generó una reacción positiva entre los ciudadanos presentes.

La viralización del video en las redes sociales

El video fue difundido en las redes sociales, donde los usuarios expresaron diversas opiniones sobre la intervención policial, destacando el apoyo brindado al ambulante y cuestionando la actuación de los fiscalizadores: "Aquí, todos los que nos sentimos orgullosos de esos policías", "Esos policías sí estudiaron de verdad, gracias, señores policías", "De cada 1.000 policías, hay uno con principios y valores", "Este tipo de acciones son dignas de aplaudir", "¡Qué buenos policías!", fueron algunos de los comentarios más resaltantes del video, que llegó a más de 59.000 reacciones.

