Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

El turista decidió irse a divertir a otro rincón de Tingo María al hallar la enorme serpiente en el río. | Foto: composición LR/ TikTok / gimnasiojohnflex

Perú es uno de los países que alberga a un gran número de turistas que arriban para conocer sus maravillosos paisajes y su extraordinaria comida. Uno de ellos fue un visitante, que decidió viajar a Tingo María — considerada la puerta de entrada a la Amazonía peruana — para pasar unos días inolvidables. Sin embargo, una imagen lo dejó en shock al momento de intentar darse un baño en uno de los ríos.

El turista que estaba muy contento de conocer este rincón del Perú decidió ingresar a las cristalinas aguas de la catarata Santa Carmen, pero afortunadamente notó que no estaba solo, una enorme serpiente estaba acostada justamente en la caída del manantial.

“Me iba a meter al agua, pero hay tremenda serpiente”, dijo el hombre en el clip de TikTok

Aunque el paisaje era de ensueño, la serpiente lo impresionó tanto, que el visitante lo pensó dos veces para darse un baño en la frescura del agua. "Me iba a meter al agua, pero hay tremenda serpiente", se oyó decir en el clip de TikTok gimnasiojohnflex.

El reptil lucía muy tranquilo disfrutando del día soleado y las frescas aguas del río en Tingo María. Es por ello, que el joven decidió mejor no molestarlo e irse a pasar el día a otro lugar, igual de encantador.

Usuarios en Tiktok quedaron aterrados con semejante hallazgo

Como era de esperarse, la escena acaparó las miradas de más de 379.000 usuarios en TikTok, quienes no dudaron en dejar sus comentarios. “La serpiente está en su hábitat”, “Siempre las cataratas tienen a su madre, por eso el río no se seca”, “Es la suerte”, “Cada que voy a Tingo María a bañarme a un río, ese es mi mayor temor”.