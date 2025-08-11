Arina Glazunova murió por lesiones en su cabeza y cuello tras caer de altura de 5 metros. | Composición LR.

En ocasiones, caminar con los amigos resulta divertido. Para muchos, compartir con ellos es uno de los momentos más memorables de la vida, por lo que optan por documentarlos. Sin embargo, combinar las cámaras con el relajo puede hacer que una persona pierda atención a lo hay a su alrededor. Arina Glazunova, una influencer de 24 años de Rusia, lo supo perfectamente cuando, al grabar un video para su cuenta de TikTok junto a su amiga, cayó desde una altura de cinco metros, lo que provocó su muerte.

La dura caída le ocasionó una fractura en la base del cráneo, por lo que tuvo que ser atendida de inmediato, pero jamás pudo ser reanimada. El accidente fue grabado y se viralizó en las redes sociales, generando nuevamente un debate sobre los peligros que enfrentan los jóvenes al crear contenido.

¿Cómo fue el accidente que terminó con la muerte de Arina Glazunova?

Los hechos ocurrieron el viernes 24 de octubre de 2024. En el video, se observa a Arina Glazunova caminando por la calle, alegre y acompañada de su amiga. Coreaba "For The Last Time", una de las canciones más exitosas de la banda rusa "Hunger Boys". En ese momento, enfoca a su amiga para que también cante con ella. "No, no te estoy esperando, pero debes saber que te amé por última vez, por última vez", es la línea de la canción que repetía.

De un momento a otro, los ojos de la amiga se abren con horror al ver cómo Arina desaparece. El video comienza a descuadrarse mientras, de fondo, se escuchan los gritos de ambas: Arina, de sorpresa, y su amiga, de miedo. El clip termina con la imagen en blanco.

Arina había caído por unas escaleras del metro, las cuales tenían una altura de cinco metros. De acuerdo con los reportes de los medios RU63 y Mtavari, la amiga de Glazunova contactó inmediatamente a los servicios de emergencia y fue trasladada a un hospital de la zona, donde llegó en estado crítico. Sin embargo, las heridas en su cabeza y la fractura en el cuello ocasionaron su muerte.

Preocupación de los residentes tras la muerte de Arina

A raíz de la noticia, muchos residentes locales expresaron su preocupación por la falta de señalización en la entrada del metro, siendo considerado un peligro latente para cualquier transeúnte.

En su momento, solicitaron a las autoridades tomar precauciones para evitar tragedias similares. Pese a ello, el accidente reavivó la discusión sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y la presión que tienen los creadores de contenido para satisfacer a su público.

¿Quién era Arina Glazunova?

Por otro lado, según el medio MSK1.RU, Arina Glazunova era oriunda de Moscú, Rusia. Se graduó en 2022 en la Academia Rusa de Economía Nacional y Administración Pública.

Su estadía en Georgia se debía a unas vacaciones junto a su amiga. Sin embargo, al momento de viajar, nunca se imaginó el trágico destino que le depararía.