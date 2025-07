Neutro, el reconocido streamer, nuevamente se ve en vuelto en una polémica. El lunes 14, Magaly expuso la denuncia de dos padres de familia en el que su hijo quedó en UCI luego de participar en un torneo de box informal organizado por el streamer Neutro.

En tal sentido, y luego de la emisión del programa de Magaly TV La Firme, el influencer realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Kick. Entre sus palabras generó indignación del público al decir que si no sabes pelear no te debes ofrecer. "Si no estás listo, no te ofrezcas a pelear", sostuvo el streamer.

Streamer Neutro generó indignación por sus comentarios sobre joven que quedó en UCI

Durante su transmisión a través de Kick, el influencer conocido como Neutro realizó sus descargos. Según lo expuesto en el programa de Magaly, se muestra la denuncia de dos padres de familia que piden justicia para su joven hijo, Daniel Díaz, quien quedó en UCI luego de participar en el torneo de box ‘El Rey de la calle 2’ organizado por el streamer.

En ese sentido, Neutro, sorprendió al hacer comentarios en medio del dolor de una familia, el streamer sostuvo. "Se puede jugar de todo, pero el box no se juega. Entonces mi hermano, si tú no estás listo para poder pelear, no te ofrezcas a pelear o a querer dártelas de que sabes pelear", comentó a través de su cuenta en Kick.

PUEDES VER: Neutro pide disculpas tras prender fuego a su amigo en polémico reto durante transmisión en Kick

Neutro responde a Magaly tras exponer denuncia pública contra el streamer

En medio de la denuncia pública contra el influencer Neutro, por haber organizado un evento de box informal. El conocido streamer respondió a Magaly Medina y otros medios de TV, luego de su reportaje exponiendo el hecho. "Vamos a tomar las medidas correspondientes para que no vuelva a pasar y no se metan estos canales de comunicación". Asimismo, sostuvo que igual realizará los eventos pero con los cuidados necesarios.