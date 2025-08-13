Corso de Arequipa: revisa la lista delegaciones confirmadas y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario
La Municipalidad de Arequipa oficializó la lista de más de 80 delegaciones que participarán en el corso de Arequipa 2025, programado para el 15 de agosto.
La Municipalidad de Arequipa oficializó la lista de conjuntos que participarán en el Corso de Arequipa 2025. Para este 15 de agosto, más de 80 delegaciones, entre danzas, carros alegóricos y músicos, deleitarán a los asistentes por las calles principales de la Ciudad Blanca. Cabe, resaltar que hace poco se realizó el tercer corso descentralizado, donde se eligió a los tres mejores conjuntos de saya - caporal.
¿Cuál será el recorrido del corso de Arequipa para este 2025?
El recorrido del corso para este 2025 será más corto que en otros años. De acuerdo a la Municipalidad de Arequipa, se verificará que no haya venta de sillas a fin de que la ciudadanía tenga la facilidad de acceder al evento; sin embargo, este control es un riesgo muy latente debido a la alta afluencia de personas.
Recorrido del corso. Foto: Municipalidad de Arequipa
El corso iniciará a las 9.00 a. m. en el óvalo de Mariscal Castilla y recorrerá la avenida del mismo nombre. De este lugar volteará a la altura de la pollería El Tablón hacia la avenida Independencia, donde culmina a la altura del estadio Mariano Melgar.
Revisa AQUÍ la relación de delegaciones del corso de Arequipa 2025
Hasta el momento, la Municipalidad de Arequipa confirmó las delegaciones que estarán presentes en el corso. Todavía no se confirmó la cantidad de agrupaciones y el orden.
- Acomare
- Asoc. Corte Nacional de Arbitraje y Disputas
- Asoc. Payasos y Animadoras Región Arequipa
- Asoc. residentes Chumbivilcanos
- Asociación de deporte sobre silla de ruedas Corazón y Pura Fibra
- Asociación Jardines del Colca
- Banco de Crédito del Perú
- Caja Arequipa
- Casa Teddy
- Centro Cultural Provincial Antabamba
- Claro (activaciones y servicios)
- Clínica Aliviari
- Compañía de Bomberos Arequipa B19
- Constructora Benito Llerena e Hijos SRL
- CSAR GO Publicidad Integral SAC
- Don Checho distribuciones SAC
- Electrónica Gonzales
- Energina
- Esamu
- Escuela Tecnológica Minera del Perú
- Expocalzado
- Festidanza
- Flavisur
- Fleming
- Ginopsis Marketing
- Gloria
- Grupo de danza Virgen de la Candelaria Ichupampa
- I Run
- I.E. Celestin Freinett
- I.E. Galileano
- I.E. Hidelex SAC / Knudsen
- I.E. Honorio Delgado Espinoza
- I.E. Independencia Americana
- I.E. Mere Du Christ
- I.E. San José
- I.E. San Juan Bautista de La Salle
- I.E. Santísimo Corazón de Jesús - Polobaya
- I.E. Stanford
- Inst. Medicina San Marcos
- Instituto Ciudad y Vivienda
- Interbank
- Inventus MKT SAC
- Ipesa SAC
- Juventud Apurimeña
- Ladrillera El Diamante
- Ladrillera Vikingo
- Ladrillera Zuñiga
- Ladrillería Choque
- Ladrillos Arequipa
- Lima Gas
- Mac Lap Top
- Mall Aventura
- Mercado San Camilo
- Mi Banco
- Municipalidad Distrital de Cerro Colorado
- Municipalidad Distrital de Characato
- Municipalidad Distrital de Hunter
- Municipalidad Distrital de J.L.B. Rivero
- Municipalidad Distrital de Majes
- Municipalidad Distrital de Paucarpata
- Municipalidad Distrital de Quequeña
- Municipalidad Distrital de Uchumayo
- Municipalidad Provincial Caylloma
- Municipalidad Provincial de Arequipa
- Organización Cultural Da Cado
- Plaza Vea
- Postres e insumos de repostería Universal
- Programa de Complementación Alimentaria - PCA
- Proyecto de vivienda Villa Paisajista de Majes
- Publicont
- Rest. Roqoto
- Rotary
- Sistema Metropolitano de la Solidaridad
- Sociedad de Beneficencia de Arequipa
- Sociedad Minera Cerro Verde
- Team Yataco SAC
- Universidad Católica Santa María
- Universidad Continental
- Win
- Yura
- Zapata y Asociados - Abogados
- Ganador concurso saya caporal: Asociación Caporales Centralistas
- Ganador concurso saya caporal: Asociación Folklórica Caporales Victoria
- Ganador concurso saya caporal: Caporales San Carlos Romeos de Candelaria
¿Qué premios se entregarán en el Corso de la Amistad 2025?
El Corso de Arequipa premiará a las delegaciones en tres categorías y se hará la entrega de trofeos:
- Mejor delegación
- Mejor danza de la región Arequipa
- Mejor carro alegórico