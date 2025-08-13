Corso de Arequipa: revisa la lista delegaciones confirmadas y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Participarán más de 80 delegaciones en el Corso de la Amistad 2025. | Foto: Rodrigo Talavera/ cortesía

La Municipalidad de Arequipa oficializó la lista de conjuntos que participarán en el Corso de Arequipa 2025. Para este 15 de agosto, más de 80 delegaciones, entre danzas, carros alegóricos y músicos, deleitarán a los asistentes por las calles principales de la Ciudad Blanca. Cabe, resaltar que hace poco se realizó el tercer corso descentralizado, donde se eligió a los tres mejores conjuntos de saya - caporal.

¿Cuál será el recorrido del corso de Arequipa para este 2025?

El recorrido del corso para este 2025 será más corto que en otros años. De acuerdo a la Municipalidad de Arequipa, se verificará que no haya venta de sillas a fin de que la ciudadanía tenga la facilidad de acceder al evento; sin embargo, este control es un riesgo muy latente debido a la alta afluencia de personas.

Recorrido del corso. Foto: Municipalidad de Arequipa

El corso iniciará a las 9.00 a. m. en el óvalo de Mariscal Castilla y recorrerá la avenida del mismo nombre. De este lugar volteará a la altura de la pollería El Tablón hacia la avenida Independencia, donde culmina a la altura del estadio Mariano Melgar.

Revisa AQUÍ la relación de delegaciones del corso de Arequipa 2025

Hasta el momento, la Municipalidad de Arequipa confirmó las delegaciones que estarán presentes en el corso. Todavía no se confirmó la cantidad de agrupaciones y el orden.

Acomare

Asoc. Corte Nacional de Arbitraje y Disputas

Asoc. Payasos y Animadoras Región Arequipa

Asoc. residentes Chumbivilcanos

Asociación de deporte sobre silla de ruedas Corazón y Pura Fibra

Asociación Jardines del Colca

Banco de Crédito del Perú

Caja Arequipa

Casa Teddy

Centro Cultural Provincial Antabamba

Claro (activaciones y servicios)

Clínica Aliviari

Compañía de Bomberos Arequipa B19

Constructora Benito Llerena e Hijos SRL

CSAR GO Publicidad Integral SAC

Don Checho distribuciones SAC

Electrónica Gonzales

Energina

Esamu

Escuela Tecnológica Minera del Perú

Expocalzado

Festidanza

Flavisur

Fleming

Ginopsis Marketing

Gloria

Grupo de danza Virgen de la Candelaria Ichupampa

I Run

I.E. Celestin Freinett

I.E. Galileano

I.E. Hidelex SAC / Knudsen

I.E. Honorio Delgado Espinoza

I.E. Independencia Americana

I.E. Mere Du Christ

I.E. San José

I.E. San Juan Bautista de La Salle

I.E. Santísimo Corazón de Jesús - Polobaya

I.E. Stanford

Inst. Medicina San Marcos

Instituto Ciudad y Vivienda

Interbank

Inventus MKT SAC

Ipesa SAC

Juventud Apurimeña

Ladrillera El Diamante

Ladrillera Vikingo

Ladrillera Zuñiga

Ladrillería Choque

Ladrillos Arequipa

Lima Gas

Mac Lap Top

Mall Aventura

Mercado San Camilo

Mi Banco

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado

Municipalidad Distrital de Characato

Municipalidad Distrital de Hunter

Municipalidad Distrital de J.L.B. Rivero

Municipalidad Distrital de Majes

Municipalidad Distrital de Paucarpata

Municipalidad Distrital de Quequeña

Municipalidad Distrital de Uchumayo

Municipalidad Provincial Caylloma

Municipalidad Provincial de Arequipa

Organización Cultural Da Cado

Plaza Vea

Postres e insumos de repostería Universal

Programa de Complementación Alimentaria - PCA

Proyecto de vivienda Villa Paisajista de Majes

Publicont

Rest. Roqoto

Rotary

Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Sociedad de Beneficencia de Arequipa

Sociedad Minera Cerro Verde

Team Yataco SAC

Universidad Católica Santa María

Universidad Continental

Win

Yura

Zapata y Asociados - Abogados

Ganador concurso saya caporal: Asociación Caporales Centralistas

Ganador concurso saya caporal: Asociación Folklórica Caporales Victoria

Ganador concurso saya caporal: Caporales San Carlos Romeos de Candelaria

¿Qué premios se entregarán en el Corso de la Amistad 2025?

El Corso de Arequipa premiará a las delegaciones en tres categorías y se hará la entrega de trofeos: