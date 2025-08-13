HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Sociedad

Corso de Arequipa: revisa la lista delegaciones confirmadas y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

La Municipalidad de Arequipa oficializó la lista de más de 80 delegaciones que participarán en el corso de Arequipa 2025, programado para el 15 de agosto.

Participarán más de 80 delegaciones en el Corso de la Amistad 2025.
Participarán más de 80 delegaciones en el Corso de la Amistad 2025. | Foto: Rodrigo Talavera/ cortesía

La Municipalidad de Arequipa oficializó la lista de conjuntos que participarán en el Corso de Arequipa 2025. Para este 15 de agosto, más de 80 delegaciones, entre danzas, carros alegóricos y músicos, deleitarán a los asistentes por las calles principales de la Ciudad Blanca. Cabe, resaltar que hace poco se realizó el tercer corso descentralizado, donde se eligió a los tres mejores conjuntos de saya - caporal.

¿Cuál será el recorrido del corso de Arequipa para este 2025?

El recorrido del corso para este 2025 será más corto que en otros años. De acuerdo a la Municipalidad de Arequipa, se verificará que no haya venta de sillas a fin de que la ciudadanía tenga la facilidad de acceder al evento; sin embargo, este control es un riesgo muy latente debido a la alta afluencia de personas.

PUEDES VER: Aniversario de Arequipa 2025: 9 CONCIERTOS confirmados para celebrar su SERENATA este 14 de agosto

lr.pe
Corso de Arequipa 2025 | recorrido del corso de Arequipa 2025 | ruta corso de arequipa

Recorrido del corso. Foto: Municipalidad de Arequipa

El corso iniciará a las 9.00 a. m. en el óvalo de Mariscal Castilla y recorrerá la avenida del mismo nombre. De este lugar volteará a la altura de la pollería El Tablón hacia la avenida Independencia, donde culmina a la altura del estadio Mariano Melgar.

Revisa AQUÍ la relación de delegaciones del corso de Arequipa 2025

Hasta el momento, la Municipalidad de Arequipa confirmó las delegaciones que estarán presentes en el corso. Todavía no se confirmó la cantidad de agrupaciones y el orden.

  • Acomare
  • Asoc. Corte Nacional de Arbitraje y Disputas
  • Asoc. Payasos y Animadoras Región Arequipa
  • Asoc. residentes Chumbivilcanos
  • Asociación de deporte sobre silla de ruedas Corazón y Pura Fibra
  • Asociación Jardines del Colca
  • Banco de Crédito del Perú
  • Caja Arequipa
  • Casa Teddy
  • Centro Cultural Provincial Antabamba
  • Claro (activaciones y servicios)
  • Clínica Aliviari
  • Compañía de Bomberos Arequipa B19
  • Constructora Benito Llerena e Hijos SRL
  • CSAR GO Publicidad Integral SAC
  • Don Checho distribuciones SAC
  • Electrónica Gonzales
  • Energina
  • Esamu
  • Escuela Tecnológica Minera del Perú
  • Expocalzado
  • Festidanza
  • Flavisur
  • Fleming
  • Ginopsis Marketing
  • Gloria
  • Grupo de danza Virgen de la Candelaria Ichupampa
  • I Run
  • I.E. Celestin Freinett
  • I.E. Galileano
  • I.E. Hidelex SAC / Knudsen
  • I.E. Honorio Delgado Espinoza
  • I.E. Independencia Americana
  • I.E. Mere Du Christ
  • I.E. San José
  • I.E. San Juan Bautista de La Salle
  • I.E. Santísimo Corazón de Jesús - Polobaya
  • I.E. Stanford
  • Inst. Medicina San Marcos
  • Instituto Ciudad y Vivienda
  • Interbank
  • Inventus MKT SAC
  • Ipesa SAC
  • Juventud Apurimeña
  • Ladrillera El Diamante
  • Ladrillera Vikingo
  • Ladrillera Zuñiga
  • Ladrillería Choque
  • Ladrillos Arequipa
  • Lima Gas
  • Mac Lap Top
  • Mall Aventura
  • Mercado San Camilo
  • Mi Banco
  • Municipalidad Distrital de Cerro Colorado
  • Municipalidad Distrital de Characato
  • Municipalidad Distrital de Hunter
  • Municipalidad Distrital de J.L.B. Rivero
  • Municipalidad Distrital de Majes
  • Municipalidad Distrital de Paucarpata
  • Municipalidad Distrital de Quequeña
  • Municipalidad Distrital de Uchumayo
  • Municipalidad Provincial Caylloma
  • Municipalidad Provincial de Arequipa
  • Organización Cultural Da Cado
  • Plaza Vea
  • Postres e insumos de repostería Universal
  • Programa de Complementación Alimentaria - PCA
  • Proyecto de vivienda Villa Paisajista de Majes
  • Publicont
  • Rest. Roqoto
  • Rotary
  • Sistema Metropolitano de la Solidaridad
  • Sociedad de Beneficencia de Arequipa
  • Sociedad Minera Cerro Verde
  • Team Yataco SAC
  • Universidad Católica Santa María
  • Universidad Continental
  • Win
  • Yura
  • Zapata y Asociados - Abogados
  • Ganador concurso saya caporal: Asociación Caporales Centralistas
  • Ganador concurso saya caporal: Asociación Folklórica Caporales Victoria
  • Ganador concurso saya caporal: Caporales San Carlos Romeos de Candelaria

PUEDES VER: Corte de agua en Arequipa: conoce si tu distrito será afectado entre el 13 y 18 de agosto, según Sedapar

lr.pe

¿Qué premios se entregarán en el Corso de la Amistad 2025?

El Corso de Arequipa premiará a las delegaciones en tres categorías y se hará la entrega de trofeos:

  • Mejor delegación
  • Mejor danza de la región Arequipa
  • Mejor carro alegórico
Notas relacionadas
Aniversario de Arequipa 2025: 9 CONCIERTOS confirmados para celebrar su SERENATA este 14 de agosto

Aniversario de Arequipa 2025: 9 CONCIERTOS confirmados para celebrar su SERENATA este 14 de agosto

LEER MÁS
Inauguran en Arequipa monumento para Everardo Zapata, creador del libro Coquito: "Gracias por este homenaje en vida"

Inauguran en Arequipa monumento para Everardo Zapata, creador del libro Coquito: "Gracias por este homenaje en vida"

LEER MÁS
La extensa vía que unirá la costa y sierra de Arequipa, valorizada en más de S/ 90 millones y estaría lista en 7 meses

La extensa vía que unirá la costa y sierra de Arequipa, valorizada en más de S/ 90 millones y estaría lista en 7 meses

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Delincuente llora al ser capturado cuando trataba de forcejear la puerta de una casa en VMT: "No me puede detener"

Delincuente llora al ser capturado cuando trataba de forcejear la puerta de una casa en VMT: "No me puede detener"

LEER MÁS
El terrible caso del 'Apostol de la muerte': el peruano que asesino a 25 personas en Huaral alegando ser un ‘enviado de Dios’

El terrible caso del 'Apostol de la muerte': el peruano que asesino a 25 personas en Huaral alegando ser un ‘enviado de Dios’

LEER MÁS
Gustavo Petro rechaza detención de topógrafos colombianos en Santa Rosa: "Es ilegal. Es un secuestro"

Gustavo Petro rechaza detención de topógrafos colombianos en Santa Rosa: "Es ilegal. Es un secuestro"

LEER MÁS
Trabajador de restaurante en San Isidro filmaba con celular a mujeres en el baño: fue despedido tras denuncia

Trabajador de restaurante en San Isidro filmaba con celular a mujeres en el baño: fue despedido tras denuncia

LEER MÁS
Asesinan a censista de INEI dentro de su vivienda en Tarapoto: un menor entre los sospechosos

Asesinan a censista de INEI dentro de su vivienda en Tarapoto: un menor entre los sospechosos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Puedes detectar este fallo en WhatsApp? Podrías ganar hasta un millón de euros

ICE arrestó en Houston a 356 inmigrantes en los primeros 6 meses de Trump: extranjeros tendrían graves antecedentes criminales

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD.HH.

Sociedad

El terrible caso del 'Apostol de la muerte': el peruano que asesino a 25 personas en Huaral alegando ser un ‘enviado de Dios’

Corte de agua en Lima HOY: distritos y zonas afectadas por trabajos de Sedapal

La carrera de ingeniería de la UNI con convenios con la NASA, China y Rusia: sueldos superarían los S/6.000 para recién egresados

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD.HH.

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa solicitud de 6 meses de prisión preventiva contra expresidente

Ciudadanos de Santa Rosa izan bandera de Perú, mientras cantan himno nacional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota