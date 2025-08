Marcela Torres no puede dejar Estados Unidos por el trámite de asilo. | Composición LR

Marcela Torres no puede dejar Estados Unidos por el trámite de asilo. | Composición LR

Dejar atrás a su familia y amigos fue una de las decisiones más difíciles de la vida de Marcela Torres, una joven peruana de 24 años que llegó a Estados Unidos con la esperanza de encontrar mejores oportunidades para su futuro académico y profesional.

“Sé muy bien que a mi país ya no voy a poder regresar. No puedo salir”, reconoce con profundo pesar por su compleja situación migratoria.

Con los trámites para solicitar asilo en marcha, Marcela compartió con La República cómo es el proceso de adaptación siendo latina en Indiana, un estado abiertamente republicano y favorable a las políticas migratorias de Donald Trump.

¿Cómo es vivir con el proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos?

Hace un año, Marcela llegó a territorio estadounidense desde Perú. “No estoy sola”, nos cuenta al reconocer el “privilegio” de tener a su mamá Jiuliana a su lado para sobrellevar el proceso de adaptación. “Tengo la suerte de no tener que preocuparme por enviar dinero a mi familia ni de tener a alguien bajo mi cuidado”, recuerda, tras comparar las distintas realidades que viven otros inmigrantes en busca del “sueño americano”.

“Hay personas que vinieron por la frontera de manera ilegal porque no tienen opciones”, dijo la joven comunicadora.

Desde que inició su solicitud de asilo, la vida en Indianápolis, siendo latinoamericana, se complicó por las nuevas políticas de Trump. Sin embargo, “no hay otra opción, hay que seguir adelante de cualquier manera”, asegura Marcela. A pesar de que, en cada cita con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), corre el riesgo de que la policía local la detenga por cualquier motivo y le solicite sus documentos. Si no están en regla, podría ser arrestada o, peor aún, entregada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Pueden ser ocho, diez años en los que no pueda salir. Pero imagínate la gente que viene acá ilegal", le advirtieron si continuaba con sus trámites.

¿Cómo es vivir en Estados Unidos siendo latina?

A menudo, Marcela pasa desapercibida ante los ojos de los residentes. “Se dan cuenta de que no soy estadounidense y automáticamente me tratan diferente por ser latina”, confiesa, reconociendo que, incluso, absurdamente hay latinos que tratan mal a otros latinos. "Tener acá a mi mamá me ayuda".

A pesar de ello, son las amistades entre esta comunidad las que le brindaron apoyo emocional. “Al final, es con la gente con la que más conectas”, sonríe, pues son quienes “hablan tu idioma” y comprenden las situaciones que motivaron a todos a llegar a EEUU.

Buscar trabajo en Estados Unidos

Afortunadamente, Marcela obtuvo la autorización de empleo o visa de trabajo meses antes de la nueva administración republicana. Al igual que ella, su círculo cercano intenta “ganarse la vida” —como usualmente se dice en América Latina— en distintos empleos donde el simple hecho de ser latino no sea un obstáculo, ya que su sueño es convertirse en periodista y, de este modo, informar a la comunidad latina.

Para lograrlo, la joven peruana recomienda ser paciente con los procesos migratorios. “Es un proceso largo”, admite, pero necesario para no infringir la ley. “Lo más probable es que te termines juntando con gente latina” y más oportunidades se te presenten.

¿Extrañar Perú?

Mientras espera pacientemente los resultados de su solicitud de asilo, Marcela aún recuerda su país. “Extraño Perú. Extraño lo caótico que era Lima”, lo dice con tristeza.

“Pero bueno, no hay nada más que hacer, ya estamos acá”, intenta animarse, esperando lograr sus objetivos, pues se siente “orgullosa de ser una peruana en Estados Unidos”.