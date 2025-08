En un hecho que ha conmovido a Estados Unidos, Marian Griffin y Donald Hefke, separados poco después de nacer, lograron reencontrarse casi ocho décadas después gracias a una investigación familiar que atravesó generaciones. La historia, marcada por cartas ocultas y una búsqueda incansable, refleja la persistencia de un lazo que nunca se rompió.

Griffin, hoy con 80 años, creció sin saber que tenía un hermano mayor. Hefke, de 81, dedicó gran parte de su vida a intentar hallarla. El esperado contacto ocurrió en julio de 2024, cuando un hallazgo en una base de datos en línea permitió unir las piezas de un rompecabezas que llevaba 79 años incompleto.

Una separación forzada por décadas

Marian Griffin nació en 1945 y fue entregada a un hogar de acogida antes de ser adoptada por un ministro luterano y su esposa. Su hermano, Donald Hefke, nacido un año antes, también fue ubicado en una familia distinta en 1946. Según ABC News, la madre biológica sufrió un trastorno de estrés postraumático tras el parto y fue internada, mientras que el padre biológico no pudo hacerse cargo de los niños.

La familia tuvo otro hijo, Ernest, que nació sordo y falleció años después. La separación fue total: ninguno de los tres hermanos creció junto al otro, y los vínculos biológicos se perdieron por completo en la infancia.

"Mi hermano me había escrito y me estaba buscando"

En 1963, mientras servía en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Hefke pidió información a la agencia de acogida. Descubrió entonces que tenía una hermana menor y comenzó a escribirle. Sin embargo, sus padres adoptivos ocultaron las cartas y Marian nunca supo de su existencia.

"Nuestros hijos podrían haber crecido juntos, pero nos separaron porque mis padres no me dijeron que mi hermano me había escrito y me estaba buscando", declaró Griffin.

Décadas después, la hija de Hefke, Denise Baker, retomó la búsqueda. Durante 20 años revisó registros, archivos y bases de datos, hasta que un perfil en línea creado por el hijo de Marian reveló la conexión perdida. Ese hallazgo permitió el primer contacto entre los hermanos.

El reencuentro de dos hermanos que cruzó fronteras

Cuando Baker llamó a Marian, la mujer creyó que era una estafa. No fue hasta confirmar los datos que aceptó hablar con su hermano. “Dijo: ‘Mariane, ¿eres tú? ¡Dios mío, te estaba buscando!’. Ni siquiera podía dejar de decir mi nombre”, recordó en entrevista con KRCR-TV.

Por problemas de salud, Hefke no puede viajar desde Florida, pero Baker viajó hasta California para conocer a su tía. Ahora, Marian planea volar para verlo en persona. "¡Dios mío! Sería maravilloso aunque fueran unos días. Tenemos 80 años que recuperar", afirmó.