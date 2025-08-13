HOYSuscripcion LR Focus

Peruano canta 'Cervecero' al pie de la Torre Eiffel y turistas se ponen a bailar: "¿Así sin su chelita?"

Un peruano en París causó euforia en TikTok al entonar 'Cervecero', canción de Armonía 10, ante los turistas en la icónica Torre Eiffel.

La curiosa presentación del peruano suma más de 9.000 likes en TikTok
La curiosa presentación del peruano suma más de 9.000 likes en TikTok | adrianmathias_ - TikTok | Composición LR

Un peruano residente en París (Francia) no le tuvo miedo al éxito y se puso a cantar 'Cervecero', famoso tema de cumbia de Armonía 10, a todo pulmón en las cercanías de la emblemática Torre Eiffel, lo cual animó a bailar a varios de los visitantes. El divertido momento se volvió viral en TikTok y otras redes sociales.

La cuenta adrianmathias_ compartió el video, de poco más de un minuto, en el que se aprecia a nuestro compatriota cantando la popular canción con un micrófono y un parlante. Desde el inicio, se aprecia que varios turistas se animan a bailar al escuchar el pegajoso ritmo, incluyendo parejas y familias con niños.

lr.pe

No faltaron quienes, pese a no bailar, sacaron sus celulares para registrar la curiosa escena. La performance del joven termina con un emocionado "¡Gracias Francia!", acompañado de la aclamación de algunos de los presentes.

Usuarios reaccionan a peruano que canta 'Cervecero' en Torre Eiffel

Los usuarios reaccionaron con risas y alegría ante la improvisada 'presentación' del peruano a ritmo de cumbia en la Torre Eiffel. "Perú es clave", "Perú en la casa", "No nos vamos a la Luna porque allá no hay nada", "¿No les hará mal escucharla a los franceses? ¿Así sin su chelita?" y "Esa no porque me da sed", fueron algunos de los comentarios.

Asimismo, uno de los internautas reconoció al cantante: "Que recuerdos en la panadería, en las calles de SJL, y ahora en la misma Torre Eiffel, bendiciones mi hermanito", a lo que el propio protagonista del video respondió: "¡Hermano, desde abajo!" El material suma más de 9.000 likes y ha sido compartido más de 2.000 veces en TikTok.

