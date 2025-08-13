Un peruano residente en París (Francia) no le tuvo miedo al éxito y se puso a cantar 'Cervecero', famoso tema de cumbia de Armonía 10, a todo pulmón en las cercanías de la emblemática Torre Eiffel, lo cual animó a bailar a varios de los visitantes. El divertido momento se volvió viral en TikTok y otras redes sociales.

La cuenta adrianmathias_ compartió el video, de poco más de un minuto, en el que se aprecia a nuestro compatriota cantando la popular canción con un micrófono y un parlante. Desde el inicio, se aprecia que varios turistas se animan a bailar al escuchar el pegajoso ritmo, incluyendo parejas y familias con niños.

No faltaron quienes, pese a no bailar, sacaron sus celulares para registrar la curiosa escena. La performance del joven termina con un emocionado "¡Gracias Francia!", acompañado de la aclamación de algunos de los presentes.

Usuarios reaccionan a peruano que canta 'Cervecero' en Torre Eiffel

Los usuarios reaccionaron con risas y alegría ante la improvisada 'presentación' del peruano a ritmo de cumbia en la Torre Eiffel. "Perú es clave", "Perú en la casa", "No nos vamos a la Luna porque allá no hay nada", "¿No les hará mal escucharla a los franceses? ¿Así sin su chelita?" y "Esa no porque me da sed", fueron algunos de los comentarios.

Asimismo, uno de los internautas reconoció al cantante: "Que recuerdos en la panadería, en las calles de SJL, y ahora en la misma Torre Eiffel, bendiciones mi hermanito", a lo que el propio protagonista del video respondió: "¡Hermano, desde abajo!" El material suma más de 9.000 likes y ha sido compartido más de 2.000 veces en TikTok.