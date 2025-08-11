¿Habrá clases este viernes 15 de agosto? Revisa qué regiones de Perú tienen feriado, según la ley

Este 15 de agosto, tres provincias del país celebrarán su aniversario o festividades con un día no laborable | Composición LR | Andina/LR

El próximo viernes 15 de agosto, diversas regiones del país suspenderán las clases debido a festividades y eventos conmemorativos vinculados a esta fecha cívica. Por el carácter especial de la celebración, las autoridades locales han declarado la jornada como no laborable, lo que aplica a todos los docentes y colegios de las zonas, permitiendo que los estudiantes participen en las actividades y rindan homenaje.

Además, los trabajadores de los sectores público y privado en estas tres importantes regiones podrán descansar y participar en las conmemoraciones, con jornadas que serán remuneradas por el día festivo o recuperadas en otra fecha del mes de agosto.

¿Qué regiones tendrán día no laborable y suspensión de clases este 15 de agosto?

Este 15 de agosto, tres provincias del país celebrarán su aniversario o festividades patronales con un día no laborable, lo que implica suspensión de clases y descanso para trabajadores, según lo dispuesto en sus respectivas leyes y ordenanzas.

Arequipa

Como cada año, la provincia de Arequipa celebra el 15 de agosto su aniversario. En esta oportunidad, cumple 485 años de fundación española. Por mandato del artículo 8 de la Ley N.° 24875, se declara día cívico no laborable en la provincia de Arequipa, disposición aplicada por el artículo 5 de la Ley N.° 29744. De acuerdo con la Gerencia Regional de Trabajo de Arequipa:

"Considerando que en la provincia de Arequipa por usos y costumbres se celebra el aniversario de fundación el 15 de agosto de cada año, corresponde hacer uso del descanso remunerado el mismo día". Esta disposición es exclusiva para la provincia de Arequipa, por lo que en las demás provincias de la región las labores y clases continuarán con normalidad, salvo que se emita un comunicado modificando la medida.

Comunicado del GORE Arequipa por aniversario.

Huánuco

La celebración no se limita a la Ciudad Blanca. En la provincia de Huánuco, el 15 de agosto también es día cívico no laborable, en conmemoración de su fundación española en 1539, alcanzando este año 486 años de historia Según la Ley N.° 24704:

"Los organismos de la administración pública, así como las entidades privadas que tengan bajo su dependencia a trabajadores en la provincia de Huánuco, procederán a compensar el día no laborado con trabajo adicional durante el mes de agosto, hasta cubrir las ocho horas de jornada laboral". Las celebraciones incluyen actividades culturales, música y trajes típicos que realzan la identidad huanuqueña.

Huamanchuco - La Libertad

En la provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad, Huamachuco conmemora este 15 de agosto el día central en honor a la Santísima Virgen de Alta Gracia y la fundación de la ciudad.

Según la Ordenanza Municipal N.° 067, cada año esta fecha se declara feriado no laborable en el ámbito territorial del distrito. Las horas no trabajadas se compensarán la semana posterior, de acuerdo con lo que establezca cada entidad pública según sus necesidades. Para el sector privado, la norma establece que podrán acogerse a la medida previo acuerdo entre empleadores y trabajadores.

Feriados nacionales que quedan en 2025 en Perú: conoce las próximas fechas

En el calendario oficial, los peruanos cuentan con 16 feriados al año. De ellos, aún restan siete por celebrarse en lo que queda del 2025:

Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Jueves 1 de enero de 2026: Año Nuevo

