Aniversario de Arequipa: ¿Qué costumbres y celebraciones siguen vigentes en la Ciudad Blanca?

Arequipa está de aniversario y celebra 485 años de fundación. En estas fechas se realizan costumbres que han estado vigentes durante varios años.


Arequipa es uno de los lugares turístico más visitado en el Perú.
Arequipa es uno de los lugares turístico más visitado en el Perú. | Foto: PRENSATUR

Arequipa es uno de los destinos más visitados por los turistas en el Perú, con una variada gastronomía y vistas al valle del Colca, el salar y otros atractivos turísticos. Esta vez, la ciudad blanca marca la diferencia por su aniversario.

En la celebración por sus 485 años de fundación se desarrollarán diversas actividades, como pasacalles, presentaciones de artistas invitados y otros eventos programados por la ciudad. Entre sus tradiciones, hay algunas que se han convertido en el centro de atención para pobladores y visitantes extranjeros.

lr.pe

¿Qué costumbres y celebraciones siguen vigentes en la Ciudad Blanca?

Desde su fundación por los españoles, Arequipa realiza diversas actividades en esta fecha, pero las que más destacan por su tradición son:

  • Carnaval arequipeño: una de las festividades más conocidas por la alegría de sus participantes, quienes recorren las calles de Arequipa con coloridos trajes y realizan danzas típicas en las que se unen pobladores locales y visitantes extranjeros.
  • Peregrinación al santuario de la Virgen de Chapi: los fieles devotos realizan peregrinaciones hacia el santuario en honor a la Virgen. Esta es una tradición profundamente arraigada en el Perú, especialmente en el distrito arequipeño de Polobaya.
  • La quema de Judas: esta tradición se realiza el Domingo de Resurrección. Consiste en la elaboración de un muñeco que representa a Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús, para luego quemarlo ante la vista de toda la comunidad.
  • Visitas a picanterías: estos “santuarios del sabor y del saber” son lugares donde las personas degustan distintos platos típicos de la región. Además, el ambiente se prepara especialmente para la ocasión, por lo que muchas personas, tanto nacionales como extranjeras, los visitan.
  • Degustar el adobo los domingos: este típico plato arequipeño se consume los fines de semana en familia y también en ocasiones especiales como bautizos, cumpleaños, matrimonios y otras celebraciones importantes.

Actividades en Arequipa por su aniversario

En agosto, Arequipa desarrolla diversas actividades por su aniversario, entre las que destacan el Festival del Adobo y la II Maratón Canina. También se realizará el concurso de tallado en sillar, fierro forjado y repujado en cobre, así como la celebración a la Pachamama en la Plaza de Armas de la ciudad.

Asimismo, se llevará a cabo el corso descentralizado de saya y caporal, el III Festival de la Sarza de Sencca en Sachaca y, como cierre de la fiesta, el V Concurso de Fotografía Antigua.

