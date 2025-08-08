HOYSuscripcion LR Focus

El próximo feriado en Perú será el 30 de agosto de 2025 por la veneración a Santa Rosa de Lima: ¿qué trabajadores podrán descansar en esta fecha?

El próximo feriado en Perú será el 30 de agosto en honor a Santa Rosa de Lima, un símbolo de amor y devoción católica en el país. Esta fecha es significativa para los fieles en el mundo.

Cada 30 de agosto es feriado en el Perú debido a la veneración a Santa Rosa de Lima.
Cada 30 de agosto es feriado en el Perú debido a la veneración a Santa Rosa de Lima. | Foto: Composición LR/Andina.

El próximo feriado en el Perú será el 30 de agosto y se venera a una de las importantes santas que el país vio nacer: Isabel Flores de Oliva, más conocida como Santa Rosa de Lima. Esta es una de las fechas para el catolicismo peruano de mayor relevancia debido al significado de amor que refleja esta santa en el mundo.

En ese sentido, a nivel nacional, cada 30 de agosto, fecha feriada, se realizan diversas actividades referentes a la vida de Santa Rosa de Lima, quien, además, es considerada patrona de América, las Filipinas e Indias Orientales.

30 de agosto es feriado en Perú por veneración a Santa Rosa de Lima: ¿quiénes descansan?

Durante el feriado del 30 de agosto, que en 2025, caerá sábado, el calendario oficial y la norma indica que todos los trabajadores del sector público y privado tienen derecho a descansar. Si durante esta fecha en la que se venera a Santa Rosa de Lima, los trabajadores formales laboran con regularidad, tendrá que recibir una compensación económica o tener un día adicional de descanso, esto según lo acordado con el empleador.

¿Quién fue Santa Rosa de Lima y por qué se conmemora cada 30 de agosto?

Cada 30 de agosto se conmemora a Santa Rosa de Lima, quien nació en el Perú el 30 de abril de 1586. Fue la primera santa en llegar a ser canonizada en América y se le considera patrona de Lima, el Perú y toda América Latina. Su verdadero nombre fue Isabel Flores de Oliva y falleció a los 31 de años, el 24 de agosto de 1917. Durante su existencia fue muy entregada a Dios y fue muy bondadosa con el prójimo. Fue el Papa Clemente X, quien la canonizó a Santa Rosa de Lima y fijó su fiesta en la Iglesia universal el 30 de agosto.

Próximos feriados de 2025

  • 8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos, recuerdo de la victoria en la Guerra del Pacífico.
  • 1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.
  • 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.
  • 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia.
  • 25 de diciembre (jueves): Navidad, celebración del nacimiento de Jesús.
