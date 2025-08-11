HOYSuscripcion LR Focus

Periodista peruano detenido en Estados Unidos denuncia maltratos en prisión de máxima seguridad: “Mi delito fue vender ceviche”

Ricardo Quintana Chávez, periodista peruano detenido en EE.UU. tras una sanción menor, enfrenta condiciones inhumanas en el centro de detención "Alligator Alcatraz" tras un arresto migratorio.

Periodista peruano detenido en EE.UU. denuncia condiciones inhumanas en centro migratorio
Ricardo Quintana Chávez, periodista peruano que emigró a Estados Unidos en 2021, enfrenta una pesadilla tras ser detenido por las autoridades migratorias y trasladado al centro de detención "Alligator Alcatraz" en Florida, conocido por sus condiciones extremas y estricta seguridad, consecuencia de las políticas migratorias implementadas durante el gobierno de Donald Trump.

Su historia comenzó por un incidente aparentemente menor. Tras vender ceviche en una playa, recibió una multa que pagó, pero poco después fue arrestado por las autoridades migratorias. “Mi delito fue vender ceviche a las personas en la playa. Eso lo pagué con 150 dólares de fianza y a la hora que estaba saliendo me agarró migración que me acusan de no tener un estatus migratorio”, declaró a Cuarto Poder. Durante su proceso, pasó por cuatro cárceles distintas, viviendo una experiencia marcada por el maltrato y la severidad de las condiciones en el centro de detención.

El 22 de julio, Ricardo Quintana fue detenido bajo las estrictas leyes migratorias estadounidenses, iniciando un encierro que asegura no soportar. Describe que convive en una "jaula", un espacio reducido con 32 internos, muchos de ellos condenados por delitos graves. Relata que los despiertan a las 5:30 de la mañana y solo disponen de 10 minutos para comer, tiempo tras el cual cualquier sobrante es confiscado.

“Las condiciones son infrahumanas. Estás enjaulado las 24 horas del día, la gente se vuelve loca y uno se deteriora emocional y físicamente”, expresó Quintana. Además, relata que los almuerzos son sandwiches completamente helados, servidos en un comedor a temperaturas muy bajas. Solo puede comunicarse con sus familiares una vez al día mediante llamadas controladas, que duran escasos dos minutos y medio.

“No tengo abogado, no tengo plata para pagar un abogado. Por favor, que traten de adelantar mi corte”, pidió el periodista. Tenía prevista una audiencia para su solicitud de asilo político el 22 de agosto, pero esta fue postergada, obligándolo a permanecer detenido por más tiempo. Recientemente trasladado a Texas, Quintana solicita apoyo legal y humano para enfrentar el proceso y recuperar su libertad. Incluso considera la autodeportación como una salida a su prolongado encierro.

Madre de periodista peruano detenido en EE.UU. clama por su liberación

Mientras tanto, en Perú, la madre de 81 años de Ricardo Quintana Chávez clama entre lágrimas por su liberación y solicita que las autoridades intervengan. “Mi hijo no es delincuente, es una persona honesta que trabajaba para salir adelante”, expresó.

Además, pide la intervención urgente de las autoridades peruanas y del consulado en Estados Unidos para apoyar su caso y lograr su pronta liberación.

