Tras 16 años, liberan espacio público para vía alterna sin peaje en la Panamericana Sur

La Municipalidad de Lima (MML) anunció un trabajo conjunto con la comuna de La Molina para liberar un espacio público y permitir la construcción de una vía alterna en la Panamericana Sur, beneficiando a más de 500.000 vecinos que durante más de una década se veían obligados a pagar el peaje para desplazarse a otros puntos de la capital. Además, señalaron que la obra estaría lista en 60 días.

Las labores se desarrollaron en la vía auxiliar de la Vía de Evitamiento, a la altura del acceso a la avenida Separadora Industrial en La Molina. Este tramo fue liberado tras la demolición de una estructura que bloqueaba el paso de los vecinos y los obligaba a usar el peaje de la zona. La intervención estuvo a cargo de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), entidad que mantenía oficinas operativas en el área ahora liberada.

Liberan vía en La Molina que evitará pago de peaje y será operativa en dos meses

La gerente de Fiscalización y Control de la MML, junto al alcalde distrital, supervisaron los trabajos desde la madrugada del viernes 8 de agosto y señalaron que esta obra fue planteada hace 16 años, desde 2009.

“La liberación de esta vía auxiliar permitirá a los conductores evitar el pago del peaje ubicado en la Vía de Evitamiento, ofreciendo una opción libre para el tránsito vehicular”, señaló. Además, agregó: “Hasta hoy, quienes vivían en La Molina no podían utilizar esta vía porque se encontraban con esta construcción y eran obligados a dirigirse por la autopista y pagar peaje, lo que generaba un perjuicio económico”.

La obra beneficiará a cientos de miles de personas que transitan por la zona, especialmente a vecinos de Lima Este como Ate, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador. Esta medida evitará el cobro del peaje y facilitará la movilidad en la zona. Asimismo, se informó que esta semana iniciarán los trabajos de nivelación y asfaltado del espacio liberado, que tendrá una extensión aproximada de un kilómetro y medio, y que se espera poner al servicio en un plazo de dos meses.

Recuperan espacio público que era utilizado por oficinas de Emape

En el espacio intervenido estuvieron instaladas durante décadas las oficinas de Emape, y nunca se buscó una solución definitiva, situación que ahora cambió gracias a la coordinación entre las comunas. “Al tratarse de una vía metropolitana, lo que siempre correspondió fue conversar con la máxima autoridad limeña, lo que anteriormente no se hizo por discusiones innecesarias”, señaló el alcalde de La Molina, Diego Uceda.

Esta recuperación de espacio público representa un avance importante en la mejora del transporte urbano y responde al clamor de los vecinos de Lima Este que durante años exigieron su liberación. Las oficinas administrativas con servidores, computadoras y hasta veredas que impedían el tránsito estaban mal instaladas y, tras la coordinación, serán reubicadas en el centro de Lima para facilitar el flujo vehicular y peatonal.