HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     
Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza
Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      
Sociedad

Tras 16 años, liberan espacio público para vía alterna sin peaje en la Panamericana Sur

La MML y La Molina liberan un espacio en la vía auxiliar de la Vía de Evitamiento, beneficiando a más de 500.000 vecinos de Lima Este. Los trabajos de nivelación y asfaltado estarán listos en 60 días.

Liberan vía en La Molina para evitar pago de peaje y mejorar movilidad en Lima Este
Liberan vía en La Molina para evitar pago de peaje y mejorar movilidad en Lima Este | Composición LR | MML

La Municipalidad de Lima (MML) anunció un trabajo conjunto con la comuna de La Molina para liberar un espacio público y permitir la construcción de una vía alterna en la Panamericana Sur, beneficiando a más de 500.000 vecinos que durante más de una década se veían obligados a pagar el peaje para desplazarse a otros puntos de la capital. Además, señalaron que la obra estaría lista en 60 días.

Las labores se desarrollaron en la vía auxiliar de la Vía de Evitamiento, a la altura del acceso a la avenida Separadora Industrial en La Molina. Este tramo fue liberado tras la demolición de una estructura que bloqueaba el paso de los vecinos y los obligaba a usar el peaje de la zona. La intervención estuvo a cargo de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), entidad que mantenía oficinas operativas en el área ahora liberada.

PUEDES VER: Tras 30 años, renovarán concurrida vía en Lima Norte para conectar con el Callao: costará más de S/ 17 millones y estará lista en 6 meses

lr.pe

Liberan vía en La Molina que evitará pago de peaje y será operativa en dos meses

La gerente de Fiscalización y Control de la MML, junto al alcalde distrital, supervisaron los trabajos desde la madrugada del viernes 8 de agosto y señalaron que esta obra fue planteada hace 16 años, desde 2009.

“La liberación de esta vía auxiliar permitirá a los conductores evitar el pago del peaje ubicado en la Vía de Evitamiento, ofreciendo una opción libre para el tránsito vehicular”, señaló. Además, agregó: “Hasta hoy, quienes vivían en La Molina no podían utilizar esta vía porque se encontraban con esta construcción y eran obligados a dirigirse por la autopista y pagar peaje, lo que generaba un perjuicio económico”.

La obra beneficiará a cientos de miles de personas que transitan por la zona, especialmente a vecinos de Lima Este como Ate, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador. Esta medida evitará el cobro del peaje y facilitará la movilidad en la zona. Asimismo, se informó que esta semana iniciarán los trabajos de nivelación y asfaltado del espacio liberado, que tendrá una extensión aproximada de un kilómetro y medio, y que se espera poner al servicio en un plazo de dos meses.

PUEDES VER: Tras 70 años, una transitada vía es renovada en el corazón de La Victoria: costó más de S/ 10 millones y se construyó en 4 meses

lr.pe

Recuperan espacio público que era utilizado por oficinas de Emape

En el espacio intervenido estuvieron instaladas durante décadas las oficinas de Emape, y nunca se buscó una solución definitiva, situación que ahora cambió gracias a la coordinación entre las comunas. “Al tratarse de una vía metropolitana, lo que siempre correspondió fue conversar con la máxima autoridad limeña, lo que anteriormente no se hizo por discusiones innecesarias”, señaló el alcalde de La Molina, Diego Uceda.

Esta recuperación de espacio público representa un avance importante en la mejora del transporte urbano y responde al clamor de los vecinos de Lima Este que durante años exigieron su liberación. Las oficinas administrativas con servidores, computadoras y hasta veredas que impedían el tránsito estaban mal instaladas y, tras la coordinación, serán reubicadas en el centro de Lima para facilitar el flujo vehicular y peatonal.

Notas relacionadas
Asalto en Galería La Molina II: delincuentes alquilaron puesto para planificar robo de 9 joyerías

Asalto en Galería La Molina II: delincuentes alquilaron puesto para planificar robo de 9 joyerías

LEER MÁS
La Molina: delincuentes armados golpean a vigilantes y roban joyas de una galería

La Molina: delincuentes armados golpean a vigilantes y roban joyas de una galería

LEER MÁS
Chocan patrullero y embisten a dos policías: persecución deja dos efectivos heridos en La Molina

Chocan patrullero y embisten a dos policías: persecución deja dos efectivos heridos en La Molina

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS
Múltiple choque en la Carretera Central deja un muerto: accidente originó una cadena de colisiones vehicular

Múltiple choque en la Carretera Central deja un muerto: accidente originó una cadena de colisiones vehicular

LEER MÁS
Productos caídos de contenedores en mar peruano se venden en Ancón: "Están con agüita, pero no importa"

Productos caídos de contenedores en mar peruano se venden en Ancón: "Están con agüita, pero no importa"

LEER MÁS
cámaras graban caída de pareja desde un segundo piso en Huánuco: mujer muere y hombre queda herido

cámaras graban caída de pareja desde un segundo piso en Huánuco: mujer muere y hombre queda herido

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cerro Porteño vs Nacional transmisión EN VIVO del partido por la jornada 7 de la liga paraguaya

INEI alerta sobre falsos funcionarios que buscan estafar en viviendas en Censo 2025: ¿cómo identificarlos?

INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

Sociedad

INEI alerta sobre falsos funcionarios que buscan estafar en viviendas en Censo 2025: ¿cómo identificarlos?

INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota